Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Фестивали

13 декабря 2014, 19:33

Воскресенье от М24.ru и 2do2go: благотворительная ярмарка и фестиваль Ski & Snow

благотворительность подарки парк Сокольники мультфильмы сноуборд мастер-классы Чарли Чаплин вещи лианозовский парк свежий воздух время с детьми

Фото: M24.ru

В воскресенье, 14 декабря, в Москве состоятся бьюти-маркет "Стиль. Имидж. Красота", фестивали Ski & Snowboard Show, "Парк в Лицах" и благотворительная ярмарка "Душевный Bazar".

Подробнее о том, где купить украшения ручной работы, узнать о творчестве Чарли Чаплина и создать свой мультфильм, – читайте в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Выбираем дизайнерские платья. Бьюти-маркет "Стиль. Имидж. Красота"

Фото: expo-st.com

Когда: 14 декабря в 11:00

Где: гостиница "Космос"; Проспект мира, 150

Билет: бесплатно


Посещение предновогоднего бьюти-маркета "Стиль. Имидж. Красота" – лучший способ подготовиться к предстоящим праздникам. Здесь легко выбрать самые красивые дизайнерские платья, украшения и аксессуары, в которых вы сможете блистать в новогоднюю ночь. Также на мероприятии будут делать пробный праздничный макияж у профессиональных визажистов, подбирать декоративную косметику и учиться новым техникам визажа на одном из мастер-классов.

Дарим подарки. Благотворительная ярмарка "Душевный Bazar"

d-bazar.ru

Когда: 14 декабря в 11:00

Где: конгрессно-выставочный центр "Сокольники"; 5-й Лучевой просек, 7

Билет: бесплатно


С приближением новогодних праздников всем хочется волшебства. А лучшее волшебство в нашей жизни – это доброта. Делать добрые дела можно на благотворительной ярмарке "Душевный Bazar". В центре внимания - елка, под которой можно оставить любой подарок. Все подарки пойдут на благотворительные цели. Посетителей ждет ярмарка с большим количеством интересных сюрпризов и полезных вещей. Число подготовленных мастер-классов превышает сотню.

Катаемся на сноубордах. Фестиваль Ski & Snowboard Show

Фото: M24.ru

Когда: 14 декабря в 12:00

Где: парк "Сокольники"; Сокольнический вал, 1

Билет: бесплатно


Любителям экстрима часто не достаточно обычной езды на сноуборде. Обучившись этому виду спорта, настоящие экстремалы стремятся совершенствовать свое мастерство. Для любителей трюков в "Сокольниках" создали специальные искусственные фигуры, имитирующие разнообразный рельеф. Сноубордисты выполняют скольжение по ним, совмещая его с прыжками и акробатикой.

Покупаем украшения ручной работы. Зимний фестиваль хендмейда "Другие Вещи"

Фото: M24.ru

Когда: 14 декабря в 12:00

Где: дизайн-завод "Флакон"; Большая Новодмитровская, 36

Билет: бесплатно


В преддверии Нового года нужно продумать праздничный образ. На фестивале "Другие Вещи" вам помогут создать яркий образ. На ярмарке представят женские платья, украшения ручной работы, галстуки-бабочки и многое другое. На мероприятии будет интересно и детям, для них приготовлены специальные развлечения.

Создаем мультфильмы. Семейный фестиваль "Банановая елка"

Фото: M24.ru

Когда: 14 декабря в 13:00

Где: кафе "Море внутри"; Песочная аллея, 7а

Билет: от 500 рублей


Фестиваль "Банановая елка", который состоится в парке "Сокольники", представляет собой интересный праздник с широкой развлекательной программой для всей семьи. Для детей и их родителей прозвучат лучшие классические композиции. На фестивале будут работать мастерская аквагрима и кулинарная фабрика. Незабываемое впечатление от праздника оставят мастер-классы по созданию мультфильмов и новогодних игрушек.

Фотографируемся. "Парк в Лицах"

Фото: M24.ru

Когда: 14 декабря в 14:00

Где: Лианозовский парк; ул. Угличская, 13

Билет: бесплатно


Художественный проект "Парк в лицах" организуют в Лианозовском парке Москвы. Лица посетителей будут снимать профессиональные фотографы. Так что у всех любителей фотографироваться есть шанс получить красивый снимок на фоне зимнего пейзажа парка. И, возможно, именно это фото попадет в число работ, представленных на выставке "Парк в лицах".

Знакомимся с творчеством Чарли Чаплина. Лекция "Фильмы Чарли Чаплина"

Фото: punktum.ru

Когда: 14 декабря в 19:00

Где: "Пунктум" на Тверской; ул. Тверская, 12 с.2

Билет: от 400 рублей


Чарли Чаплин прославил американский кинематограф. Однако последние годы жизни актер провел в изгнании. На лекции вы узнаете о периодах творчества, инновационных находках и превратностях судьбы величайшего комика в истории кино.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать