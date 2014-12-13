Воскресенье от М24.ru и 2do2go: благотворительная ярмарка и фестиваль Ski & Snow

Фото: M24.ru

В воскресенье, 14 декабря, в Москве состоятся бьюти-маркет "Стиль. Имидж. Красота", фестивали Ski & Snowboard Show, "Парк в Лицах" и благотворительная ярмарка "Душевный Bazar".

Подробнее о том, где купить украшения ручной работы, узнать о творчестве Чарли Чаплина и создать свой мультфильм, – читайте в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Выбираем дизайнерские платья. Бьюти-маркет "Стиль. Имидж. Красота"

Фото: expo-st.com

Когда: 14 декабря в 11:00 14 декабря в 11:00 Где: гостиница "Космос"; Проспект мира, 150 Билет: бесплатно





Посещение предновогоднего бьюти-маркета "Стиль. Имидж. Красота" – лучший способ подготовиться к предстоящим праздникам. Здесь легко выбрать самые красивые дизайнерские платья, украшения и аксессуары, в которых вы сможете блистать в новогоднюю ночь. Также на мероприятии будут делать пробный праздничный макияж у профессиональных визажистов, подбирать декоративную косметику и учиться новым техникам визажа на одном из мастер-классов.

Дарим подарки. Благотворительная ярмарка "Душевный Bazar"

d-bazar.ru

Когда: 14 декабря в 11:00 14 декабря в 11:00 Где: конгрессно-выставочный центр "Сокольники"; 5-й Лучевой просек, 7 Билет: бесплатно





С приближением новогодних праздников всем хочется волшебства. А лучшее волшебство в нашей жизни – это доброта. Делать добрые дела можно на благотворительной ярмарке "Душевный Bazar". В центре внимания - елка, под которой можно оставить любой подарок. Все подарки пойдут на благотворительные цели. Посетителей ждет ярмарка с большим количеством интересных сюрпризов и полезных вещей. Число подготовленных мастер-классов превышает сотню.

Катаемся на сноубордах. Фестиваль Ski & Snowboard Show

Фото: M24.ru

Когда: 14 декабря в 12:00 14 декабря в 12:00 Где: парк "Сокольники"; Сокольнический вал, 1 Билет: бесплатно





Любителям экстрима часто не достаточно обычной езды на сноуборде. Обучившись этому виду спорта, настоящие экстремалы стремятся совершенствовать свое мастерство. Для любителей трюков в "Сокольниках" создали специальные искусственные фигуры, имитирующие разнообразный рельеф. Сноубордисты выполняют скольжение по ним, совмещая его с прыжками и акробатикой.

Покупаем украшения ручной работы. Зимний фестиваль хендмейда "Другие Вещи"

Фото: M24.ru

Когда: 14 декабря в 12:00 14 декабря в 12:00 Где: дизайн-завод "Флакон"; Большая Новодмитровская, 36 Билет: бесплатно





В преддверии Нового года нужно продумать праздничный образ. На фестивале "Другие Вещи" вам помогут создать яркий образ. На ярмарке представят женские платья, украшения ручной работы, галстуки-бабочки и многое другое. На мероприятии будет интересно и детям, для них приготовлены специальные развлечения.

Создаем мультфильмы. Семейный фестиваль "Банановая елка"

Фото: M24.ru

Когда: 14 декабря в 13:00 14 декабря в 13:00 Где: кафе "Море внутри"; Песочная аллея, 7а Билет: от 500 рублей





Фестиваль "Банановая елка", который состоится в парке "Сокольники", представляет собой интересный праздник с широкой развлекательной программой для всей семьи. Для детей и их родителей прозвучат лучшие классические композиции. На фестивале будут работать мастерская аквагрима и кулинарная фабрика. Незабываемое впечатление от праздника оставят мастер-классы по созданию мультфильмов и новогодних игрушек.

Фотографируемся. "Парк в Лицах"

Фото: M24.ru

Когда: 14 декабря в 14:00 14 декабря в 14:00 Где: Лианозовский парк; ул. Угличская, 13 Билет: бесплатно





Художественный проект "Парк в лицах" организуют в Лианозовском парке Москвы. Лица посетителей будут снимать профессиональные фотографы. Так что у всех любителей фотографироваться есть шанс получить красивый снимок на фоне зимнего пейзажа парка. И, возможно, именно это фото попадет в число работ, представленных на выставке "Парк в лицах".

Знакомимся с творчеством Чарли Чаплина. Лекция "Фильмы Чарли Чаплина"

Фото: punktum.ru

Когда: 14 декабря в 19:00 14 декабря в 19:00 Где: "Пунктум" на Тверской; ул. Тверская, 12 с.2 Билет: от 400 рублей





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