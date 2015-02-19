Город предложит инвесторам 12 помещений для открытия клиник "Доктор рядом"

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Столичные власти выставили на торги 12 помещений для открытия клиник "Доктор рядом", сообщили M24.ru в пресс-службе московского департамента по конкурентной политике. Здания располагаются в Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном, Восточном и Юго-Западном округах столицы.

Все помещения предоставляются инвесторам в аренду на 20 лет по программе "1 рубль за квадратный метр". Напомним, льготные условия начнут действовать с того момента, когда арендатор отремонтирует помещение и откроет в нем врачебный прием. До этого момента сохранится та цена аренды, которая определится в ходе аукциона. Стартовая цена годовой аренды для этих помещений варьируется от 1,2 до 3,1 миллиона рублей.

Общая начальная цена всех лотов составляет 24,5 миллиона рублей.

"Выставленные на торги помещения расположены в густонаселенных районах города, поэтому открытие новых небольших клиник будет иметь положительный социальный эффект, с одной стороны, и гарантирует инвестиционную привлекательность каждого отдельного объекта, с другой", - отметил глава департамента конкурентной политики Геннадий Дегтев.

Добавим, все 12 помещений расположены на первых этажах жилых домов. Их площадь варьируется от 154 до 289 квадратных метров.

Как пояснили в пресс-службе департамента, заявки для участия в торгах принимаются с 20 февраля по 15 апреля 2015 года. Аукцион пройдет 21 апреля.

"Интерес к программам льготной аренды растет, инвесторы готовы вкладывать инвестиции в сферы, которые ранее финансировались бюджетом города", - констатировал Геннадий Дегтев. В качестве примера он привел последние торги, на которых разыгрывались помещения под клиники "Доктор рядом". Тогда ЗАО "Медицинский Центр в Коломенском" приобрело право аренды этажа дома на улице Гарибальди, заплатив почти в три раза больше стартовой цены.

Напомним, проект "Доктор рядом" по созданию в Москве медицинских кабинетов шаговой доступности стартовал в 2013 году.

Согласно постановлению московского правительства предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, получили право открывать клиники с таким названием и оказывать в них доступную первичную медицинскую помощь в сфере обязательного медицинского страхования. Клиники "Доктор рядом" могут оказывать и платные услуги, но в них обязательно должен работать кабинеты бесплатной медпомощи.

Клиники открывают прежде всего для москвичей, живущих вдали от государственных поликлиник.

Кроме того, "Доктор рядом" снижает нагрузку на участковых терапевтов. Врачи общей практики в центрах работают в две смены по восемь часов, включая субботу.

На сайте проекта размещена информация о 10 клиниках "Доктор рядом". В ближайшем будущем планируется открытие новых медицинских центров.

Ранее M24.ru сообщало о планируемом подключении сети мини-клиник к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).