Начинающих предпринимателей из Химок поддержат материально

ИТАР-ТАСС

Молодые бизнесмены из подмосковных Химок могут рассчитывать на получение грантов в 300 тысяч рублей для развития малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте администрации города.

Для участия в открытом конкурсе необходимо до конца августа подать заявку в кредитно-финансовый отдел Химкинской торгово-промышленной палаты.

В конкурсе могут принять участие предприниматели, ведущие бизнес меньше года с момента государственной регистрации.

Кроме того, предприниматели должны иметь собственный капитал в размере не менее 15% от предоставляемых денежных средств. Предпочтение будет отдаваться проектам, которые направлены на создание новых рабочих мест и повышение заработной платы сотрудникам за счет выплаты гранта.

Добавим, что участник конкурса не должен иметь налоговых задолженностей.

Дополнительную консультацию можно получить по телефонам: 8 (916) 661-18-58, 8 (495) 574-38-55.