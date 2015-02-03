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3 февраля, 11:07

Лекция онлайн: опытный путешественник о том, как увидеть мир задешево

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Фото: m24/Александр Авилов

7 февраля в Образовательном центре Парка Горького на Воробьевых горах пройдет заседание клуба самостоятельных путешественников, в ходе которого посетители узнаю о том, как выгодно и недорого осуществить поездку в любую точку планеты, как и где правильно искать жилье и покупать билеты.

Гуру экономии Аристон Аристархов расскажет слушателям о всевозможных способах работы с мета-поисковиками, поделится хитростями поиска и покупки билетов на чартерные рейсы и поведает о программах лояльности. Кроме того, Аристон расшифрует понятия "лэйовер", "стоповер" и "оупенджо".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 16.00.

  • Когда: 7 февраля, 16.00
  • Что: рассказ о том, как дешево путешествовать
  • Кто: Аристон Аристархов
  • Кому смотреть: любителям путешествий
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