Перчатки-металлодетекторы начали использовать в Домодедово

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Служба безопасности аэропорта Домодедово начала использовать перчатки со встроенным металлоискателем, сообщает пресс-служба аэропорта.

Новый гаджет позволить повысить эффективность обязательного досмотра посетителей на входах в аэропорт. При обнаружении металла в перчатках сработает вибродатчик, установленный в области ладони. Благодаря этому, можно точно определить местоположение предмета, на который среагировало устройство.

За счет нововведения время досмотра пассажиров сократится на 15%. В ближайшее время планируется заменить все ручные детекторы такими перчатками.

Напомним, для усиления безопасности в аэропортах Домодедово и Внуково начали работу специалисты по профайлингу, которые прогнозируют поведение людей.

Авиационный профайлинг – совокупность психологических методов оценки и прогнозирования поведения человека. Его применяют для разоблачения пассажиров, которые собираются совершить террористический акт или способны пойти на правонарушение.

Ранее m24.ru сообщало, что на территории аэропортов соблюдаются все требования авиационной и транспортной безопасности, предусмотренные российским законодательством и Международной организацией гражданской авиации.