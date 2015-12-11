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Безопасность

11 декабря 2015, 14:14

Перчатки-металлодетекторы начали использовать в Домодедово

безопасность гаджеты металлоискатели аэропорт Домодедово авиа и аэропорты

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Служба безопасности аэропорта Домодедово начала использовать перчатки со встроенным металлоискателем, сообщает пресс-служба аэропорта.

Новый гаджет позволить повысить эффективность обязательного досмотра посетителей на входах в аэропорт. При обнаружении металла в перчатках сработает вибродатчик, установленный в области ладони. Благодаря этому, можно точно определить местоположение предмета, на который среагировало устройство.

За счет нововведения время досмотра пассажиров сократится на 15%. В ближайшее время планируется заменить все ручные детекторы такими перчатками.

Напомним, для усиления безопасности в аэропортах Домодедово и Внуково начали работу специалисты по профайлингу, которые прогнозируют поведение людей.

Авиационный профайлинг – совокупность психологических методов оценки и прогнозирования поведения человека. Его применяют для разоблачения пассажиров, которые собираются совершить террористический акт или способны пойти на правонарушение.

Ранее m24.ru сообщало, что на территории аэропортов соблюдаются все требования авиационной и транспортной безопасности, предусмотренные российским законодательством и Международной организацией гражданской авиации.

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