Баскетбольный клуб "Нептунас" отказался от участия в Единой лиге ВТБ

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Литовский баскетбольной клуб "Нептунас" принял решение отказаться от участия в Единой лиге ВТБ в сезоне-2014/15 из-за напряженного графика игр, сообщается на официальной сайте команды.

В минувшую пятницу состоялось заседание Литовской баскетбольной лиги, на котором было принято решение провести чемпионат страны в четыре круга. Из-за этого "Нептунасу" придется сыграть 40 матчей.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ литовская команда должна была провести еще 20 игр. Кроме того, "Нептунас" в следующем сезоне сыграет в Евролиге.

На прошлой недели также стало известно, что в ближайшем сезоне Единой лиги ВТБ не сыграет другой литовский клуб - "Летувос Ритас". Команда решила сняться с соревнований из-за плотного графика.