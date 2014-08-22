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Спорт

22 августа 2014, 15:28

Определен состав участников Единой лиги ВТБ на сезон-2014/15

баскетбол Единая лига ВТБ

Фото: ИТАР-ТАСС

Стал известен состав участников баскетбольной Единой лиги ВТД на сезон-2014/15. В пятницу 16 клубам был разослан на согласование календарь будущего чемпионата, сообщается на официальном сайте Лиги.

В окончательный состав участников предстоящего сезона вошли: "Автодор" (Саратов), "Астана" (Казахстан), "Байзонс" (Финляндия), ВЭФ (Латвия), "Енисей" (Красноярск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Калев" (Эстония), "Красные Крылья" (Самара), "Красный Октябрь" (Волгоград), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Нижний Новгород", "Нимбурк" (Чехия), УНИКС (Казань), "Химки", "Цмоки-Минск" (Белоруссия), ЦСКА (Москва).

Совет Лиги принял решение, что чемпионат пройдет в новом формате: без деления на группы и с участием максимум 16 команд. Регулярный сезон пройдет в два круга: каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде.

Напомним, что ранее от участия в Единой лиги ВТБ отказались литовские клубы "Нептунас" и "Летувос Ритас".

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