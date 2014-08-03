Российские баскетбольные сборные избежали дисквалификации

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Российскому баскетболу больше не грозят санкции со стороны ФИБА, сборные команды не будут отстранены от международных соревнований, сообщил генеральный директор Единой лиги ВТБ Андрей Широков.

"3 августа я подписал декларацию ФИБА и отправил копии документа в офисы ФИБА и ФИБА-Европа. Самое главное - теперь нашим сборным больше не грозят санкции со стороны данных организаций", - цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".

Ранее ФИБА ставила под вопрос легитимность договора о передаче прав на проведение чемпионата России Единой лиге ВТБ. Приостановка членства Российской федерации баскетбола в ФИБА могло повлечь дисквалификацию всех национальных команд страны, в том числе и мужской сборной, которая уже 10 августа должна сыграть первый матч отборочного турнира к ЧЕ-2015.

В своем письме ФИБА делала упор на тот факт, что РФБ "не смогла обеспечить подписание декларации Единой лигой ВТБ в установленные сроки", несмотря заявление, что в этом вопросе было сделано "все необходимое".

"Мы рассматриваем это как еще одно доказательство того, что на данный момент РФБ не контролирует баскетбол в своей собственной стране", отмечается в письме.