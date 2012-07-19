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Происшествия

19 июля 2012, 11:41

На руководство "Петрофф-Банка" завели уголовное дело

банки банкротство криминал ГУЭБиПК МВД Петрофф-Банк

Фото: ИТАР-ТАСС

Ряд руководителей и сотрудников "Петрофф-Банка" подозреваются в преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Расследование ведется сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

"В период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных фирм-"однодневок" ценные бумаги на сумму более 650 миллионов рублей. В результате высоколиквидные активы были замещены необеспеченными акциями, что привело к уменьшению достаточности капитала и неспособности банка в полном объеме удовлетворять требования по денежным обязательствам", – сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

В результате этих действий в конце 2010 года Центробанк отозвал у ИКБ "Петрофф-Банк" лицензию на осуществление банковских операций. В кредитное учреждение была назначена временная администрация.

По факту противоправных сделок, которые привели к неплатежеспособности банка, было возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство".

Следствие продолжает работу над установлением круга причастных к противоправной схеме лиц.

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