Более 1,5 тысячи неопознанных авто эвакуировали со столичных улиц за два месяца

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Свыше полутора тысяч автомобилей без номеров и с подложными регистрационными знаками эвакуировали на спецстоянки в Москве в период с 29 апреля по 25 июня, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), эвакуация неопознанных автомобилей особенно важна во время проведения таких крупных мероприятий, как Кубок конфедераций. С 15 по 25 июня с улиц рядом со стадионом "Спартак" увезли 32 брошенных машины.

В конце апреля Столичная антитеррористическая комиссия приняла регламент , по которому машины без номеров начали эвакуировать из центра города и от станций метро. По словам замначальника Московской автомобильно-дорожной инспекции Андрея Сидорова, автомобили без номеров трудно идентифицировать, поэтому есть опасность, что они могут быть в угоне и использоваться в противоправных действиях.