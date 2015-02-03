Женщины на Запад, мужчины - в СНГ: куда летали из Москвы в 2014 году

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

В 2014 году женщины предпочитали полеты в Европу и российские города-курорты, а мужчины больше летали в столицы стран СНГ. Туристический портал Туту.ру подготовил исследование пассажиропотока по полу и возрасту на авиалиниях в минувшем году.

Внутренние рейсы

По данным портала Туту.ру, в 2014 году из Москвы в города России мужчины летали чаще женщин. В Санкт-Петербург представители сильного пола летали чаще на 18 процентов, в Ростов-на-Дону - на 14, в Краснодар - на 10, а в Екатеринбург - на 25 процентов.

Исключение составили российские города-курорты. В Симферополь, Сочи, Минеральные Воды и Анапу билеты чаще покупали женщины.

Как пояснили в Туту.ру, в 2013 году предпочтения женщин и мужчин разделились похожим образом.

Мнение эксперта По результатам анализа авиабилетов, купленных на Туту.ру за последние два года, мы можем сказать, что чаще всего летают люди 26-35 и 46-60 лет, а реже всего - пенсионеры и дети. По результатам анализа авиабилетов, купленных на Туту.ру за последние два года, мы можем сказать, что чаще всего летают люди 26-35 и 46-60 лет, а реже всего - пенсионеры и дети. Мужчины летают чаще женщин - более 52% от всех авиапассажиров. В целом, соотношение авиапассажиров в возрастных группах практически не изменилось в 2014 году по сравнению с предыдущим годом. Все изменения произошли внутри направлений по России, ближнему и дальнему зарубежью. Например, значительно больше пассажиров мужского пола отправляются на самолетах в города России и столицы бывших советских республик. Объяснить это можно тем, что мужчины чаще ездят в командировки по РФ и на заработки из стран ближнего зарубежья.

Дмитрий Храпов генеральный директор туристического портала Туту.ру

Что касается возраста пассажиров внутренних авиарейсов, то самыми активными в 2014 году стали молодые люди от 26 до 35 лет. Они чаще остальных летали в Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Посетители портала Туту.ру в возрасте 46-60 лет чаще покупали билеты в Симферополь и Минеральные Воды.

Традиционно популярными направлениями для путешествий с детьми до 15 лет были Симферополь, Сочи, Минеральные Воды и Анапа. Реже всего в 2014 году летали пожилые люди в возрасте от 60 лет – не более 6 процентов всех авиабилетов на Туту.ру было заказано для этой возрастной группы.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Дальнее зарубежье

В полетах за рубеж женщины в прошедшем году опередили мужчин. Из Москвы в Европу, Турцию и Израиль чаще летали именно они. Так, среди покупателей билетов в Париж на сайте Туту.ру женщин - 62 процента. На 6-10 процентов больше женщин летали в Тиват, Вену, Барселону, Стамбул, Берлин, Анталью.

В 2014 году, как и годом ранее, Мюнхен пользовался одинаковой популярностью и у женщин, и у мужчин.

Намного активнее в 2014 году за границу летали пассажиры от 46 до 60 лет. От 25 до 35 процентов авиабилетов в Тиват, Тель-Авив, Вену, Барселону, Прагу, Анталью было оформлено на представителей этой возрастной группы.

Люди в возрасте 36-45 лет предпочитали Стамбул, Мюнхен, Анталью, Тель-Авив и Париж. Самыми востребованными направлениями среди молодежи от 16 до 25 лет в 2014 году стали Берлин, Прага, Париж и Барселона.

Израиль, как и в прошлом году, стал самым популярным авианаправлением среди пенсионеров: доля пожилых людей составила 15,4 процента.

Фото: M24.ru/Лидия Широнина





Ближнее зарубежье

Билеты в страны бывшего СССР в прошедшем году чаще оформлялись на мужчин. Так, в Минск вылетело на 20 процентов больше представителей сильного пола, в Ереван и Алматы - на 10 процентов. Примерно одинаково распределились между мужчинами и женщинами авиабилеты в Киев, Ригу, Днепропетровск и Таллин.

Мнение эксперта Из года в год мы отмечаем тенденцию в сторону увеличения количества мужчин, на которых оформлены билеты в страны СНГ. Из года в год мы отмечаем тенденцию в сторону увеличения количества мужчин, на которых оформлены билеты в страны СНГ. А вот страны дальнего зарубежья пользуются неизменным спросом у женской части покупателей Туту.ру. Женщины (чаще всего 46-60 лет) в период отпусков предпочитают курорты Европы, Турции и Израиля. Причем последнее авианаправление, а именно Тель-Авив, особенно популярно среди людей старшего возраста, что объясняется большим количеством клиник и лечебных курортов в Израиле.

Дмитрий Храпов генеральный директор туристического портала Туту.ру

Женщины в 2014 году отдали предпочтение направлениям Москва-Одесса, Москва-Тбилиси и Москва-Таллин.

Возраст большинства пассажиров рейсов в страны ближнего зарубежья находился в границах от 26 до 60 лет. Пожилые люди старше 60 лет чаще других городов бывшего СССР выбирали Ереван, Ригу, Алматы и Тбилиси.

Елена Тимофеева