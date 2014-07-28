Росавиация составила рейтинг авиаперевозчиков, задерживающих рейсы

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Росавиация составила рейтинг российских авиаперевозчиков по задержке вылетов в июне 2014 года. Больше всего задержанных рейсов оказалось у авиакомпании "Уральские авиалинии" – 402. Чуть меньше отложенных вылетов у "Ютэйр" – 367. У "Оренбургских авиалиний" также значительное количество задержек – 181, сообщает официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта.

В рейтинге отражено и общее количество рейсов за месяц. Лидером в списке оказался "Аэрофлот", который выполнил 15750 рейсов. На втором месте авиакомпания "Ютэйр" - 7636 полетов. Чуть меньше рейсов у "Трансаэро" - 7509.

При этом в процентном соотношении, учитывая общее количество рейсов и число задержанных, аутсайдером стала компания "Московия", откладывающая каждый пятый вылет. Компания "Икар" отложила 17 процентов полетов. Чуть меньше задержек у "Вим-Авиа" – 14 процентов. В общей сложности в рейтинг попали 36 авиакомпаний.