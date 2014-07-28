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Авиа и аэропорты

28 июля 2014, 12:10

Росавиация составила рейтинг авиаперевозчиков, задерживающих рейсы

авиакомпании Росавиация авиа и аэропорты задержка вылетов

Фото: ИТАР-ТАСС

Росавиация составила рейтинг российских авиаперевозчиков по задержке вылетов в июне 2014 года. Больше всего задержанных рейсов оказалось у авиакомпании "Уральские авиалинии" – 402. Чуть меньше отложенных вылетов у "Ютэйр" – 367. У "Оренбургских авиалиний" также значительное количество задержек – 181, сообщает официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта.

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В рейтинге отражено и общее количество рейсов за месяц. Лидером в списке оказался "Аэрофлот", который выполнил 15750 рейсов. На втором месте авиакомпания "Ютэйр" - 7636 полетов. Чуть меньше рейсов у "Трансаэро" - 7509.

При этом в процентном соотношении, учитывая общее количество рейсов и число задержанных, аутсайдером стала компания "Московия", откладывающая каждый пятый вылет. Компания "Икар" отложила 17 процентов полетов. Чуть меньше задержек у "Вим-Авиа" – 14 процентов. В общей сложности в рейтинг попали 36 авиакомпаний.

Права пассажиров при задержке рейса

В случае задержки рейса, детям до 7 лет и сопровождающим их пассажирам обязаны предоставить доступ в комнату матери и ребенка. Если рейс задерживается на срок от 2 часов, авиакомпания обязана дать возможность сделать два звонка по телефону или отправить 2 сообщения по электронной почте. Также пассажирам должны раздавать прохладительные напитки.

Если рейс задерживается более, чем на 4 часа, компания обязаны предоставить клиентам горячее питание. Горячие блюда должны выдавать каждые 6-8 часов в зависимости от времени суток. Если вылет откладывается более, чем на 6 часов в ночное время или более 8 часов в дневное, пассажирам должны предоставить гостиницу. При этом компания должны организовать трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно.

Компания не имеет права размещать пассажиров с посторонними людьми. Если компания организует перелет бортом другого перевозчика, с пассажиров не имеют права требовать доплату.
При значительной задержке рейса клиента могут потребовать неустойку - 25% МРОТ за 1 час просрочки доставки, но не больше 50% от стоимости билета.

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