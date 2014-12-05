Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании "Московия"

Росавиация запретила полеты авиакомпании "Московия". Ведомство аннулировало сертификаты эксплуатанта перевозчика, соответствующий приказ подписал и.о. руководителя Росавиации Андрей Беляков, сообщается на сайте ведомства.

Сертификаты были аннулированы через три месяца со дня приостановления их действия. Этого требуют Федеральные авиационные правила.

Напомним, 23 июля областной арбитражный суд удовлетворил иск "Сбербанка" о взыскании с авиакомпании "Московия" 55,9 миллиона рублей долга по договору от 1 февраля 2010 года и 64,9 миллиона рублей по договору от 16 марта 2010 года.

Это уже не первое заявление о банкротстве авиакомпании. В частности, арбитраж Мособласти 24 апреля прекратил производство по делу о банкротстве в связи с утверждением судом мирового соглашения.

В конце июля Росавиация запретила авиакомпании "Московия" продавать билеты на регулярные рейсы. Это решение было принято по итогам проверки "Московии" из-за массовых многочасовых задержек внутренних и зарубежных рейсов в период с 11 по 13 июля. Также выяснилось, что задолженность авиакомпании перед личным составом составляет 42 миллиона рублей.

Кроме того, в Росавиации отметили, что в течение длительного времени "Московия" так и не увеличила свой парк воздушных судов до 8 единиц - минимального количества, требуемого для выполнения регулярных перевозок пассажиров.

Авиакомпания "Московия" осуществляет внутренние и международные коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов (включая опасные грузы) и авиационные работы на территории Российской Федерации и за рубежом. Авиакомпания "Московия" осуществляет внутренние и международные коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов (включая опасные грузы) и авиационные работы на территории Российской Федерации и за рубежом. Представительства компании расположены в Республике Узбекистан (Наманган, Андижан, Бухара), в Азербайджанской Республике (Гянджа), в Республике Армения (Ереван), а также в городах Российской Федерации: Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Комсомольске-на-Амуре, Сочи, Барнауле.





11 июля стало известно, что российские туристы не могли вылететь из черногорского города Тиват в Москву в связи с проблемами в "Московии". Пассажиров не пускали в самолет и предложили купить себе новые билеты у другого перевозчика. С такими же проблемами столкнулись и люди, которые приобрели в "Московии" билеты на рейсы в Анталию из Волгограда и Астрахани. Рейс в российскую столицу из Ташенкта вообще отменили.