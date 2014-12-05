Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Авиа и аэропорты

05 декабря 2014, 18:19

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании "Московия"

авиа и аэропорты сертификат эксплуатанта аннулирование Московия

Росавиация запретила полеты авиакомпании "Московия". Ведомство аннулировало сертификаты эксплуатанта перевозчика, соответствующий приказ подписал и.о. руководителя Росавиации Андрей Беляков, сообщается на сайте ведомства.

Сертификаты были аннулированы через три месяца со дня приостановления их действия. Этого требуют Федеральные авиационные правила.

Напомним, 23 июля областной арбитражный суд удовлетворил иск "Сбербанка" о взыскании с авиакомпании "Московия" 55,9 миллиона рублей долга по договору от 1 февраля 2010 года и 64,9 миллиона рублей по договору от 16 марта 2010 года.

Это уже не первое заявление о банкротстве авиакомпании. В частности, арбитраж Мособласти 24 апреля прекратил производство по делу о банкротстве в связи с утверждением судом мирового соглашения.

Ссылки по теме

В конце июля Росавиация запретила авиакомпании "Московия" продавать билеты на регулярные рейсы. Это решение было принято по итогам проверки "Московии" из-за массовых многочасовых задержек внутренних и зарубежных рейсов в период с 11 по 13 июля. Также выяснилось, что задолженность авиакомпании перед личным составом составляет 42 миллиона рублей.

Кроме того, в Росавиации отметили, что в течение длительного времени "Московия" так и не увеличила свой парк воздушных судов до 8 единиц - минимального количества, требуемого для выполнения регулярных перевозок пассажиров.

Авиакомпания "Московия" осуществляет внутренние и международные коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов (включая опасные грузы) и авиационные работы на территории Российской Федерации и за рубежом.

Представительства компании расположены в Республике Узбекистан (Наманган, Андижан, Бухара), в Азербайджанской Республике (Гянджа), в Республике Армения (Ереван), а также в городах Российской Федерации: Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Комсомольске-на-Амуре, Сочи, Барнауле.


11 июля стало известно, что российские туристы не могли вылететь из черногорского города Тиват в Москву в связи с проблемами в "Московии". Пассажиров не пускали в самолет и предложили купить себе новые билеты у другого перевозчика. С такими же проблемами столкнулись и люди, которые приобрели в "Московии" билеты на рейсы в Анталию из Волгограда и Астрахани. Рейс в российскую столицу из Ташенкта вообще отменили.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать