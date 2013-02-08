В российских Вооруженных силах будут служить бывшие иностранцы

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Продажи импортного алкоголя достигли потолка и будут стагнировать

Россия перестала быть золотоносным Эльдорадо для крупнейших мировых производителей крепкого алкоголя. Как следует из данных Федеральной таможенной службы за 2012 год (есть в распоряжении РБК daily), ведущие алкогольные компании, такие как Diageo, Pernod Ricard и Bacardi, теряют свою долю в России в основных категориях импортного спиртного, а в некоторых сегментах даже снижают физические объемы поставок. Эта тенденция связана с насыщением российского рынка и снижением фактического роста доходов населения.



Депутаты Госдумы предложили поддержать хлебопеков миллиардными дотациями

Производители хлеба, терпящие по всей России многомиллиардные убытки из-за роста цен на зерно, получили поддержку на Охотном Ряду. Как стало известно РБК daily, аграрный комитет Госдумы обратился в Минсельхоз с предложением помочь отрасли путем дотирования мукомольных предприятий. В первом полугодии 2013 года из госбюджета им могут выделить 2,2—2,5 млрд руб. По задумке депутатов, мукомолы, в свою очередь, будут продавать "дотационную" муку хлебозаводам.





Получивших российское гражданство научат воевать

В Минобороны придумали, как справиться с постоянным недобором призывников. Генералы разработали законопроект, согласно которому в армию станут призывать бывших иностранцев, получивших российское гражданство. Предлагается ставить под ружье всех новых россиян.



Нарышкин увеличит доходы муниципалитетов на 190 млрд рублей

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин возобновляет работу совета по местному самоуправлению. На первом заседании нынешнего созыва в пятницу парламентарии обсудят две главные проблемы муниципалитетов — недостаток финансирования и квалифицированных кадров.

В связи с этим Госдума планирует принять поправки, которые позволят увеличить доходную базу местных властей на 190 млрд руб. Парламентарии хотят отдать местным бюджетам транспортный налог с физических лиц, а главное, налоги с малого и среднего бизнеса, который пользуется упрощенкой.





Минфину придется найти 19 миллиардов для программы по приватизации

В Минэкономразвития уверены, что без дополнительного финансирования проблема ликвидации государственных унитарных предприятий (ФГУПов) так и не решится. Технически устранять проблему придется Минфину: к апрелю чиновникам предстоит найти в бюджете дополнительные 19 млрд руб. С учетом того, что из-за высокой цены на нефть в конце года госказна может обогатиться на 800 млрд руб., Минфин эти деньги выделит, прогнозируют эксперты.

Дело в отношении мобильных операторов прекращено

ФАС прекратила дело в отношении "ВымпелКома" и МТС, основанием для которого стали жалобы абонентов, с чьих счетов неожиданно для них списывались деньги за услуги с коротких номеров. Мобильные операторы устранили нарушения и стали жестче контролировать отношения с контент-провайдерами: теперь абоненты видят стоимость услуг с коротких номеров и, прежде чем оплатить их, должны подтвердить заказ мобильному оператору.



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