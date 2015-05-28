АРХ Москва онлайн: дизайнер Эркен Кагаров расскажет о городской навигации

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

29 мая в рамках Международной выставки АРХ Москва в ЦДХ состоится лекция арт-директора "Студии Артемия Лебедева" Эркена Кагарова. Тема встречи – "Городская навигация". Эркен Кагаров покажет архитектуру как инструмент коммуникаций.

Эркен Каганов родился в семье художников и пошел по их стопам. В 1994 он основал студию Imadesign и руководил ей до 2010 года. С 2012 года художник стал арт-директором Студии Артемия Лебедева. На сегодняшний день Эркен преподает в авторской творческой мастерской Высшей академической школы графического дизайна. Как графический дизайнер он удостоился многочисленных наград на международных конкурсах.

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