АРХ Москва онлайн: дизайнер Эркен Кагаров расскажет о городской навигации

Фото: M24.ru/Михаил Сипко
29 мая в рамках Международной выставки АРХ Москва в ЦДХ состоится лекция арт-директора "Студии Артемия Лебедева" Эркена Кагарова. Тема встречи – "Городская навигация". Эркен Кагаров покажет архитектуру как инструмент коммуникаций.
Эркен Каганов родился в семье художников и пошел по их стопам. В 1994 он основал студию Imadesign и руководил ей до 2010 года. С 2012 года художник стал арт-директором Студии Артемия Лебедева. На сегодняшний день Эркен преподает в авторской творческой мастерской Высшей академической школы графического дизайна. Как графический дизайнер он удостоился многочисленных наград на международных конкурсах.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 16.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 29 мая в 16.00
- Что: лекция по архитектуре
- Кто: Эркен Кагаров
- Кому смотреть: будущим великим архитекторам
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