Выставки недели: доллары на потолке и семейное одеяло

Документальная фотография родом из Литвы, смеющийся над посетителями клоун, архитектура секретных зданий советской эпохи и уютная экспозиция о семье. Сетевое издание M24.ru рассказывает о главных выставках недели.

Фото: lumiere.ru

Литовского фотографа Ромуальда Пожеркиса интересуют люди. Персонажи его монохромных снимков очень живые и чувствующие. Так, фоторепортаж с юношеского мотокросса Пожеркис превращает в психологическую драму о победах и разочарованиях. Гуляя по улицам Литвы, Ромуальд делает снимки ее жителей: от влюбленных детей до отдыхающей в нелепой позе женщины. Герои фотографа не догадываются, что их снимают. Это добавляет фотографиям потрясающей, почти фантастической искренности. Снимки Пожеркиса - яркая антитеза советской формальной фотографии. Работы Ромуальда в эпоху СССР запрещали, поэтому выставка "Большая форма" - первая полноценная экспозиция работ фотографа в России.

Место: Центр фотографии им. братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, строение 1 Время: до 5 октября Стоимость: 300 рублей Что можно узнать на выставке: мир глазами литовского фотографа



Фото: страница ГЦСИ на Facebook

13 лучших современных швейцарских художников показывают свои работы в Москве. Среди участников экспозиции Kulturprozent - представители разных стилей и поколений (от знаменитого Романа Зингера до молодой художницы Памелы Розенкранц). Одним из самых ярких экспонатов стала инсталляция с долларовыми купюрами на потолке, созданная во время экономического кризиса в 2009-м художником Джонни Мотти. Стоимость экспоната ежедневно меняется в зависимости от курса доллара. Кроме того, на выставке поселился интерактивный клоун, который смеется над посетителями, строительная лестница и облитые силиконом кроссовки.

Место: ГЦСИ, Зоологическая, 13, строение 2 Время: до 5 октября Стоимость: 150 рублей Что можно узнать на выставке: как выглядит современное швейцарское искусство



Фото: muar.ru

Фотопроект, показывающий необычные объекты советской архитектуры, открылся в Музее архитектуры имени Щусева. Фотограф Андрей Боголепов путешествовал по стране и снимал здания: от секретных НИИ и промзон до экспериментальных жилых домов. По словам автора выставки, в головах россиян прочно утвердилась мысль о том, что позднесоветская архитектура должна восприниматься негативно. Выставка Боголепова - попытка переосмыслить распространенный стереотип.

Место: МУАР, Аптекарский приказ, Воздвиженка, 5/25 Время: до 2 сентября Стоимость: 100 рублей Что можно узнать на выставке: советская архитектура - это не только повсеместные и скучные хрущевки



Фото: страница ГЦСИ на Facebook

В честь 80-летнего юбилея художника Евгения Чубарова в ГЦСИ проходит большая выставка автора. Чубаров посвятил всю жизнь искусству. Он творил в подвале в Мытищах и убеждал жену не рожать детей, потому что картины - это главное. В 2007-м работа художника "Без названия" ушла на престижных торгах в Америке за $562 000. На московской выставке показывают экспрессионистские и абстракционистские работы Чубарова разных лет, переданные в музей вдовой художника Людмилой и коллекционером Гари Татинтянцем.

Место: ГЦСИ, Зоологическая, 13, строение 2 Время: до 31 августа Стоимость: бесплатно Что можно узнать на выставке: об одном из самых неизвестных российских художников



Фото: страница ММСИ на Facebook

В 2012-м году художница Лусинэ Джанян показала в Пермском музее современного искусства портреты четырех девушек в балаклавах в рамках проекта Pussy Icons. После смелого и злободневного арт-эксперимента о Джанян заговорили. Сейчас художница знакомит зрителя с очень личной выставкой "Ирес" о семье и доме. На полотнах в виде одеяла представлены зарисовки из жизни детей, мам, пап и остальных родственников.