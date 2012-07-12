Зарядье: вчера, сегодня, завтра

Фото: ИТАР-ТАСС

На этой неделе начался демонтаж металлического забора, который с 2006 года ограждал с трех сторон целый исторический район города - Зарядье. Это значит, что вскоре на территории бывшей гостиницы «Россия» появится парк. Его строительство планируется начать уже в следующем году.

Что было



Гостиница "Россия" была построена в 1967 году по проекту советского архитектора Дмитрия Чечулина. В начале 2000-х годов на этом месте планировалось построить многофункциональный гостинично-офисный комплекс. Распоряжение о сносе гостиницы было подписано тогдашним мэром города Юрием Лужковым в 2004 году, демонтаж начался в 2006 году.

Фото: ИТАР-ТАСС

Через год была одобрена концепция, предложенная известным британским архитектором Норманом Фостером совместно с институтом "Моспроект-2". Коллектив предложил построить отели, три концертных зала и три музейных здания. Под землей планировалось организовать торговую площадь и паркинги. Но этот проект так и не был реализован из-за случившегося в 2008 году финансового кризиса, пишут РИА Новости.

В 2011-м году высказывалась идея построить на месте гостиницы Парламентский центр, а в январе 2012 года Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, предложил создать на месте гостиницы парк.

Конкурс на разработку концепции парка

Фото: ИТАР-ТАСС

В феврале 2012 года Москомархитектура объявила конкурс на разработку концепции развития Зарядья. В нем мог поучаствовать любой желающий. На конкурс было представлено более ста проектов из Москвы, регионов России и из-за рубежа. Жюри не смогло выделить победителя конкурса, зато отобрало 30 лучших проектов.

По словам бывшего главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, покинувшего свой пост в четверг, первый конкурс нужен был, чтобы понять, чего хотят москвичи.

"Сейчас благодаря общественному обсуждению мы знаем, что в Зарядье должны быть парк, концертный зал вместимостью не более двух тысяч мест, без всякой гигантомании. А в зоне, примыкающей к Варварке, примерно треть площади подземного пространства может быть отдана под музеи", - рассказал он "Московскому комсомольцу".

Участники "народного" конкурса предлагали в своих проектах воссоздание исторических переулков и участка Китайгородской стены, а также возведение имиджевых объектов, например, башни Татлина и огромного концертного зала в форме розы.

На основе «народного конкурса» было составлено техническое задание уже для второго профессионального конкурса. В нем предлагается отказаться от высотных, крупномасштабных зданий и сооружений на территории Зарядья, а также от больших открытых площадей и от атрибутов «парадного» стиля. Архитекторам рекомендуется использовать подземное пространство и по возможности уменьшить наземное строительство.

Второй конкурс будет объявлен осенью 2012 года. По его итогам будет определен победитель, чей проект в итоге и будет реализован. Москомархитектура планирует получить готовый проект парка уже в конце этого года.

Что будет

После проведения «народного» конкурса стало понятно, что может быть реализован как консервативный вариант парка, так и прогрессивный. Первый подразумевает создание классического парка с планировкой дорожек, воспроизводящей схему старых улиц, восстановление Китайгородской стены и отдельных утраченных храмов.

Второй – создание «живого» пространства парка, в котором может появиться аналог Китайгородской стены из стекла или зелени, оригинальные ландшафтные решения. Предполагается, что в таком парке археологические находки будут законсервированы без восстановления, пишут "Московские новости".

Оба варианта предлагают по возможности сократить наземное строительство, активно использовать подземное пространство, а также отказаться от планировочных решений, наносящих ущерб целостности культурного пространства в историческом центре города.

Кто за что

Строительство парка на территории Зарядья одобрили почти все эксперты. Так, архитектор Сергей Чобан в своей статье в «Известиях» написал: "Предложение создать на территории "России" парковый ландшафт — это путь к возвращению человеческого масштаба. В нем нет попытки имитации старого города, но нет и возвращения к гигантомании. Возникает уникальный шанс создать в центре города жемчужину действительно современной архитектуры - парк с концертным залом".

Однако к единому мнению относительно наполнения парка профессионалы прийти так и не смогли. Одна часть экспертов выступает за восстановление Китайгородской стены, другие считают, что нет смысла создавать новоделы. Кто-то хочет использовать новейшие технологии при строительстве, а кто-то выступает за консервативные решения.

Мнения разделились и относительно строительства концертного зала. Часть специалистов-урбанистов предлагает вообще отказаться от этой идеи. Другие согласны на небольшой зал на 500–800 мест.

Вопросы у экспертов вызывает археологическое обследование территории Зарядья. Одни настаивают на проведении комплексного изучения территории, другие утверждают, что смысла в раскопках нет, так как там вряд ли удастся найти что-то ценное.

Московские власти все же решили провести изыскательные археологические работы этим летом. Именно они во многом и определят дальнейшую судьбу территории центра Москвы - Зарядья.