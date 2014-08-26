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Свежая пресса

26 августа 2014, 09:44

Арестованное имущество генералов МВД оценили в 300 миллионов рублей

арест имущества свежая пресса Денис Сугробов Борис Колесников

Борис Колесников. Фото: ИТАР-ТАСС

Имущество генералов МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова, арестованное по делу о полицейской преступной группе, оценили в 300 миллионов рублей, пишет "Коммерсантъ".

Так, в список попали лофт-апартаменты Сугробова площадью 1,5 тысячи квадратных метров в столичном жилом комплексе Studio 8 стоимостью 214 миллионов рублей и его же квартира площадью 72 квадратных метра в комплексе "Город яхт" на Ленинградском шоссе за 49 миллионов (там есть собственные бары, бассейн, сигарный клуб, и персональное место на пирсе для парковки яхты).

По некоторым данным, лофт-апартаменты были оформлены на адвоката Георгия Антонова, водителя Дмитрия Грешнева (он вез генерала в тот момент, когда его задержали сотрудники ФСБ) и дизайнера Бориса Юдина, которому предстояло обустроить жилище.

Добавим, что в списке также есть участки земли, гаражи и места на многоярусных парковках.

У заместителя Сугробова – погибшего Бориса Колесникова – недвижимости оказалось меньше: в список арестованного попали два нежилых помещения, в которых расположены склады и гастроном.

Защита намерена обжаловать арест недвижимости. Родственники Колесникова, кстати, заявили, что Борис "не имел отношения к сдаче помещений в аренду".

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Напомним, бывший генерал-лейтенант полиции, глава ГУЭБиПК МВД Сугробов и его заместитель Колесников являются фигурантами резонансного дела. По версии следствия, они создали преступную группировку, которая совершила порядка 10 тяжких преступлений.

Так, офицеры пытались спровоцировать на получение взятки замначальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

Несколько подчиненных и заместителей Сугробова также обвинили в организации ОПГ, провокации взятки и превышении полномочий. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

16 июня Борис Колесников покончил с собой, выбросившись с 6-го этажа здания Следственного комитета, куда его доставили для допроса. Отметим, что ранее он неоднократно предпринимал попытки суицида.

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