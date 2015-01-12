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Новости культурного мира

12 января 2015, 12:30

Авторы "Левиафана" не будут преследовать пиратов

Золотой глобус пиратская продукция Андрей Звягинцев фильм Левиафан Александр Роднянский

Фото: imdb.com

Авторы "Левиафана" не будут преследовать людей, скачавших фильм с пиратских сайтов. Об этом в эфире "Русской службе новостей" рассказал продюсер картины Александр Роднянский.

"Все фильмы, представленные на "Оскар", были пиратски скачаны. Мы никого преследовать не будем. Мы пытаемся пиратские сайты закрыть, но мы рады, когда спорят о фильме. Аудитория отреагировала позитивно, мы боялись, что картина поляризует наше российское общество", – сообщил Роднянский.

Александр Роднянский отметил, что "Золотой глобус" привлечет внимание к "Левиафану", несмотря на то, что это непростая авторская картина.

"Эти награды нужны для продвижения фильмов. Авторское кино, как правило нуждаются в поддержке. Поэтому наличие у того или иного фильма существенных кинематографических наград – это способ привлечь внимание к непростым, отличающимся картинам", – сказал он.

Напомним, "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева получил "Золотой глобус" как "Лучший иностранный фильм". Его соперниками были польский фильм "Ида" Павла Павликовского, эстонская картина "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе, израильская драма "Гет: Процесс Вивиан Амсалем" Ронит и Шломи Элькабец и "Форс-мажор" шведа Рубена Эстлунда.

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