Итоги театрального фестиваля "Золотая Маска" подведут в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 16 апреля, в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоится торжественная церемония вручения наград XIX национальной театральной премии "Золотая Маска".

Вести церемонию будут художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев и актриса Елизавета Боярская. Обязанности режиссера церемонии вручения снова возложены на Нину Чусову, художественной частью занимается Зиновий Марголин.

Накануне состоялись финальные показы спектаклей-номинантов. На сцене театра имени Пушкина поставили Sepia екатеринбургского театра "Провинциальные танцы" и "Едоки" музыкальной студии SounDrama.

Всего же с 28 января по 15 апреля на различных сценических площадках Москвы показали 57 спектаклей 46 театров из разных городов России. В этом году количество номинаций увеличилось до 33. По традиции организаторы разделили конкурсную программу на две составляющие: драматический и музыкальный театр. В первом блоке были представлены 18 постановок театральных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска, Красноярска, Воронежа и Ярославля.

В номинации "Драма. Спектакль большой формы" значатся 9 работ, в числе которых – "Гедда Габлер" питерского Александринского театра, "Без названия" ярославского театра имени Волкова, "Пристань" московского театра имени Вахтангова, "Софокл. Эдип. Тиран" саратовского ТЮЗа имени Киселева.

Спектакль "Гедда Габлер". Фото: goldenmask.ru

Номинация "Драма. Спектакль малой формы" включает спектакль "Горки-10" московской Школы драматического искусства и Лаборатории Дмитрия Крымова, "Злая девушка" питерского ТЮЗа имени Брянцева, "Август: Графство Осейдж" новосибирского театра "Глобус". В данной номинации также соревнуются 9 постановок.

17 режиссеров выдвинуты на "маски" в номинации "Драма. Работа режиссера". В числе лучших – Кама Гинкас со своей работой "Гедда Габлер", которую мастер ставит уже во второй раз; Константин Богомолов (спектакли "Год, когда я не родился", московский театр Табакова и "Лир", петербургский театр "Приют Комедианта"); художественный руководитель столичного театра Маяковского Миндаугас Карбаускис (спектакль "Таланты и поклонники"); Дмитрий Крымов ("Горки-10"); художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас ("Пристань"); Олег Рыбкин ("Путешествие Алисы в Швейцарию", красноярский драматический театр имени Пушкина).

В номинации "Опера. Спектакль" жюри будут выбирать из 11 заявленных постановок. Дважды здесь представлен пермский Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского (постановки COSI FAN TUTTE и MEDEAMATERIAL), а также Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко ("Война и мир", "Сон в летнюю ночь").

9 постановок – в списке номинации "Балет. Спектакль". Здесь снова отличился театр оперы и балета имени П.И. Чайковского из Перми с нашумевшей "Свадебкой", а также Мариинский театр Санкт-Петербурга и его "Диана Вишнева: монологи" и "Золушка" Музыкального театра Республики Карелия, Петрозаводск.

Что до номинации "Современный танец. Спектакль", то зрители и критики лицезрели работы Танцевальной компании "Каннон Данс", Санкт-Петербург ("Кукушки"), Театра имени Вахтангова ("Анна Каренина"), Проекта "Открытая сцена", Москва ("3 сестры. Действие 1"), театра "Провинциальные танцы", Екатеринбург (SEPIA), Театра-студии современной хореографии, Москва ("Едоки").

Спектакль "Свадебка". Фото: ИТАР-ТАСС

В конкурсе "Эксперимент" в этом году заявлены 5 спектаклей: "Берлуспутин" (Театр.doc, Москва), "История солдата" (Проект "Платформа", международный центр танца и перформанса "ЦЕХ", Москва, танцевальная компания Club Guy and Roni, Нидерланды), "Полнолуние" (Фестиваль "Территория", Москва), "Солдат" (Театр.doc, Москва и театр Post, Санкт-Петербург) и "Узбек" (Театр имени Й. Бойса и Сахаровский центр, Москва).

Также в "Золотой Маске" представлены 24 номинации, в числе которых - "Драма. Женская роль", "Драма. Мужская роль", "Драма. Роль второго плана" (новая номинация 2013 года), "Драма. Работа художника", "Драма. Работа художника по свету". Кроме того, жюри выберет достойных в разделах опера, балет, оперетта/мюзикл и кукольный театр.

В эти месяцы зрители также увидели постановки, которые не вошли в основную программу театрального фестиваля. В рамках проекта "Новая пьеса" на сценах играли "Наш класс" польского Театра на Воли, "Я свободен" питерского театра Post, "Кеды" - совместный проект Лаборатории ОN.Театр и "Этюд-театра", Санкт-Петербург. Всего показано порядка 10 работ. Внеконкурсный блок программы "Маска Плюс" – в этом году она проводилась в пятый раз – составили спектакли "Черная песня" театра обско-угорских народов "Солнце", "Дядя Ваня" театра Klockrike, Финляндия, "Марево" от Центра современного искусства, Нижний Новгород.

Спектакль "Наш класс". Фото: goldenmask.ru

В программе "Легендарные спектакли и имена" показан спектакль Хайнера Геббельса "Вещь Штифтера" Театра Види-Лозанн, Швейцария. В программе проекта "Премьеры Мариинского театра в Москве" – оперы "Пеллеас и Мелизанда" и "Сказки Гофмана", а также балет "Сон в летнюю ночь".

Лауреатами специальной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" стали Татьяна Доронина, Леонид Броневой, Зинаида Шарко, Александр Белинский, Иван Бобылев, Роберт Стуруа.

Добавим, что премия "Золотая Маска" учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Лучшие театральные работы из года в год выбирают члены жюри: маститые актеры, режиссеры, дирижеры и хореографы.

Подготовила Алла Панасенко