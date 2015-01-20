Стена дома в центре может обрушиться из-за неисправного мусоропровода

В доме на Марксистской из-за мусоропровода может обрушиться стена

В одном из домов по улице Марксистской может обрушиться стена из-за неисправного мусоропровода, передает телеканал "Москва 24". Сейчас стену закрепили временными конструкциями. Однако когда приступят к полноценному ремонту, пока неизвестно.

С того момента, как к камере мусоропровода стало опасно приближаться, на стояках каждом этаже вывесили объявление с просьбой им не пользоваться. Но некоторые жильцы начали оставлять мусор прямо на лестничных клетках. Уборщица вынуждена по несколько раз в день выносить на улицу пакеты с отходами.

И это при том, что мусорные баки стоят прямо во дворе дома. В то же время уборщица сама не может пройти в камеру мусоропровода - дверь покосившейся конструкции заклинило.

"У меня половина мусорокамеры проваливается и куда-то вниз уходит. Каждый день комиссия, каждый день фотографировали", - рассказала уборщица дома Александра Арифулина.

Государственная жилищная инспекция города Москвы

Трещины в стене и провалившийся грунт обследовала комиссия Мосжилниипроекта. Пришли к выводу, что проблема кроется под землей.

"Первый этап обследования - это конструкции стен. Второй этап - это геодезические исследования фундамента и настила под основанием кирпичных стен. По результатам обследования было выявлено, что фундамент не разрушен и деформации не имеет, но настилы, которые расположены под кирпичной стеной, имеют деформации", - пояснила заместитель руководителя ГБУ "Жилищник" Таганского района - управляющей компании.

При этом в управляющей компании утверждают, что самому дому ничего не грозит. Сейчас от исследователей ожидают план ремонтных работ. В компании обещают, как только документ будет готов, сразу начнут искать подрядчиков. Однако точных сроков жильцам дома не называют.

Отметим, что если вы столкнулись с похожей проблемой, необходимо обратиться в управляющую компанию, ГБУ "Жилищник" либо управу своего района.

В 2013 году ГБУ "Жилищник" открылись в 9 районах центра города. В прошлом году такие учреждения были созданы еще в 37 районах. В 2015 году аналогичные госструктуры будут образованы в Пресненском, Мещанском и Таганском районах, в районе Якиманка, а в 2016 очередь дойдет до Хамовников и Арбата.

Кроме того, 20 января Сергей Собянин создал комиссию по лицензированию управляющих компаний (УК). Такое постановление принято на заседании президиума правительства города. Также город сможет отбирать у УК лицензии за несоответствие их требованиям.