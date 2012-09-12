На западе Москвы вводится новый маршрут автобуса

Фото: ИТАР-ТАСС

С 15 сентября в Западном административном округе появится новый маршрут автобуса – №825, который будет следовать от улицы Беловежской до станции метро "Молодежная".

Как отмечает пресс-служба Мосгортранса, новый маршрут организуется для улучшения транспортного обслуживания пассажиров.

Трасса следования автобуса в прямом направлении: Беловежская улица, Вяземская улица, улица Толбухина, Запорожская улица, улица Кубинка, улица Боженко, Ярцевская улица, Оршанская улица. обратном направлении: Ярцевская улица, улица Боженко, улица Кубинка, Запорожская улица, улица Толбухина, Беловежская улица.

При следовании к станции метро "Молодежная" предусмотрены остановки: "Беловежская улица", "Поликлиника", "Беловежская улица, 19", "Вяземская улица", "Кинотеатр "Минск", "Дом культуры "Сетунь", "Запорожская улица", "Магазин "Мебель", "Храм Иоанна Русского", "Кинотеатр "Брест", "Станция метро "Молодежная". Те же остановки автобус будет делать при следовании в обратном направлении.

Режим работы автобуса: с 5.30 до 00.30.