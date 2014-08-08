Менее 20% опрошенных готовы "показать" паспорт для пользования Wi-Fi

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Всего 17% россиян готовы предоставлять свои паспортные данные при пользовании интернетом в общественных местах. Таковы данные опроса исследовательского центра портала Superjob.

При этом 58% опрошенных отметили, что откажутся от бесплатного Wi-Fi в случае, если придется вводить свои персональные данные. 25% россиян затруднились ответить на этот вопрос.

По данным опроса, противники нововведения считают, что такие меры ограничат их права на свободный доступ к информации. Опрошенных также не устраивает то, что они не знают, кому именно будут предоставлять свои паспортные данные.

Кроме того, респонденты отметили, что сомнения у них вызывает и техническая сторона вопроса.

Как ранее сообщило сетевое издание М24.ru, 13 августа должно вступить в силу постановление правительства, вносящее поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Согласно этому документу, пользователи интернета для выхода в сеть должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Однако постановление правительства, запрещающее доступ в интернет анонимным пользователям, не повлияет на работу точек бесплатного доступа к Wi-Fi в общественных местах. Как сообщили М24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий, запрет касается только пунктов коллективного доступа в Интернет, оборудованных персональными компьютерами.