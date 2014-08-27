Смотровую площадку на Воробьевых горах закроют на ремонт 28 августа

Фото: M24.ru

Смотровую площадку на Воробьевых горах 28 августа закроют на капитальный ремонт. Первый этап работ по ее благоустройству завершится к октябрю, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента культуры.

В ходе реконструкции смотровую площадку замостят плиткой, посадят деревья - от плитки их огородят решеткой. В центре площадки будет вмонтирована своеобразная карта Москвы. На ней будут изображены ключевые точки города, подсвечена Москва-река, семь холмов, обозначена сама смотровая площадка, также там будет гореть красный огонек - кремлевская звезда. Под смотровой площадкой расположится зона отдыха с лавочками и ночной подсветкой.

Как изменится смотровая площадка на Воробьевых горах

Напомним, что парк Горького с 1 июля 2013 года получил в пользование природный заказник "Воробьевы горы". Парку Горького также отошли партерная часть МГУ, территория Дворца пионеров и две набережные - Андреевская и Воробьевская. На содержание, благоустройство и природоохранные мероприятия город выделил 500 миллионов рублей.

Благоустройство природного заказника "Воробьевы горы" будет завершено в 2014 году. Здесь планируется капитальный ремонт всех существующих зданий и строений, в том числе двух футбольных полей, роллердрома, дорожно-тропиночной сети и освещения. Также в планах оборудовать зону отдыха вокруг Андреевских прудов и благоустроить лестницы.

Также в планах оборудовать зону отдыха вокруг Андреевских прудов и благоустроить лестницы. Кроме того, сейчас проводится экспертиза технического состояния трамплинов и состояния грунтов на склонах Воробевых гор. Результаты получат осенью, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе трамплинов.