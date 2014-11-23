Владимир Путин не исключил своего выдвижения на новый срок

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин не исключил своего участия в выборах президента в 2018 году, но пожизненно оставаться главой государства он не намерен.

В интервью ТАСС Путин отметил, что Конституция дает ему право вновь баллотироваться на пост президента. "Существует возможность моего нового выдвижения. Конституция допускает, но это совсем не значит, что я приму такое решение. Буду исходить из общего контекста, внутреннего понимания, своего настроения", - сказал он.

Но Путин не намерен пожизненно оставаться президентом. "Для страны неправильно, вредно, и мне не нужно. Есть сроки, отведенные Конституцией. Считаю важным соблюдать требования, предусмотренные основным законом. Видно будет, как сложится ситуация, но в любом случае срок моей работы ограничен Конституцией", - пояснил он.

Президент заметил, что не зацикливается на рейтингах, в том числе журнала Forbes, и не собирается быть "заложником постоянных думок о рейтинге".

Американский Forbes, напомним, второй год называет Путина самым влиятельным человеком мира. За российским лидером следует президент США Барак Обама. "Я не знаю, как считали в Forbes, это их дело, может, они специально так делают, чтобы обострить мои отношения с Бараком Обамой, опуская его на второе место", - прокомментировал Путин.