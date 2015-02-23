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Москва 24

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Общество

23 февраля, 15:25

Президент поручил правительству отчитываться каждый месяц о ценах на лекарства

Владимир Путин правительство РФ цены лекарства медицина

Мониторинг цен на лекарства станет регулярным

Мониторинг цен на лекарства станет регулярным, передает телеканал "Москва 24". Президент поручил правительству ежемесячно предоставлять отчет о том, как и почему меняется стоимость препаратов.

Первый доклад должен быть готов к 20 марта. Специалисты обязаны отслеживать розничные цены на все позиции в аптеках. Это и лекарства из перечня жизненно необходимых, и те препараты, которые не входят в список.

А к середине апреля будет решено, нужно ли создавать муниципальные аптеки, где будут гарантированно доступны лекарства низкого ценового сегмента.

Ранее стало известно, что Минпромторг подготовил проект постановления о не допуске зарубежных производителей лекарств, который согласован со всеми заинтересованными ведомствами: Минздравом, Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.


Приоритет при госзакупках лекарств получат отечественные производители. Производители лекарств, "происходящих из иностранных государств", не будут допущены к госзакупкам, если на торги заявились два и более поставщика из ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения).

Как рассказали M24.ru в пресс-службе Минпромторга, это решение касается только закупок для государственных больниц, поликлиник и аптек.

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Напомним, в начале февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении на закупки отдельных видов зарубежного медицинского оборудования для государственных и муниципальных нужд.

Как уточняется, если на конкурс поступят не менее двух заявок с предложениями о поставке медицинских изделий из России, а также Армении, Белоруссии или Казахстана, то заявки по изделиям из других стран будут отклонены. В документе подчеркивается, что это будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.

Ограничения распространяются в том числе на компьютерные томографы, электрокардиографы, кардиомониторы, устройства для переливания крови, зубные боры, слуховые аппараты, микрохирургические ножницы и пинцеты, хирургические иглы, шприцы, антисептические салфетки и другую продукцию.

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