Президент поручил правительству отчитываться каждый месяц о ценах на лекарства

Мониторинг цен на лекарства станет регулярным

Мониторинг цен на лекарства станет регулярным, передает телеканал "Москва 24". Президент поручил правительству ежемесячно предоставлять отчет о том, как и почему меняется стоимость препаратов.

Первый доклад должен быть готов к 20 марта. Специалисты обязаны отслеживать розничные цены на все позиции в аптеках. Это и лекарства из перечня жизненно необходимых, и те препараты, которые не входят в список.

А к середине апреля будет решено, нужно ли создавать муниципальные аптеки, где будут гарантированно доступны лекарства низкого ценового сегмента.

Ранее стало известно, что Минпромторг подготовил проект постановления о не допуске зарубежных производителей лекарств, который согласован со всеми заинтересованными ведомствами: Минздравом, Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.



Приоритет при госзакупках лекарств получат отечественные производители. Производители лекарств, "происходящих из иностранных государств", не будут допущены к госзакупкам, если на торги заявились два и более поставщика из ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения).

Как рассказали M24.ru в пресс-службе Минпромторга, это решение касается только закупок для государственных больниц, поликлиник и аптек.

Напомним, в начале февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении на закупки отдельных видов зарубежного медицинского оборудования для государственных и муниципальных нужд.

Как уточняется, если на конкурс поступят не менее двух заявок с предложениями о поставке медицинских изделий из России, а также Армении, Белоруссии или Казахстана, то заявки по изделиям из других стран будут отклонены. В документе подчеркивается, что это будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.

Ограничения распространяются в том числе на компьютерные томографы, электрокардиографы, кардиомониторы, устройства для переливания крови, зубные боры, слуховые аппараты, микрохирургические ножницы и пинцеты, хирургические иглы, шприцы, антисептические салфетки и другую продукцию.