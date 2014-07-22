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Законы

22 июля 2014, 14:37

Владимир Путин подписал закон о запрете SMS-спама

Владимир Путин ФАС законы SMS-рассылка SMS-спам Рачик Петросян

Владимир Путин подписал закон о хранении данных россиян и SMS-рассылке

Владимир Путин подписал закон о запрете в России SMS-спама, сообщается на официальном портале президента.

Согласно документу, отправлять абоненту рекламные сообщения можно только после его предварительного согласия, причем пользователь может потребовать от оператора прекратить рассылки.

Отметим, что, по словам главы столичного управления Федеральной антимонопольной службы Рачика Петросяна, с начала 2014 года ведомство получило более 2 тысяч жалоб на рекламу.

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"Операторы сотовой связи сами, в соответствии с обращением пользователя, обязаны прекращать распространение ненадлежащей рекламы абонентам. Это должно упростить механизм отказа абонента от нежелательных сообщений", - сказал Петросян.

Также глава столичного УФАС добавил, что иногда рассылка осуществляется с заграничных коммутационных центров, и выявить конечное лицо, которое отправляет сообщение, невозможно в установленные законом сроки – 30 дней.

"В основном SMS-спам шлют компании, работающие в сфере услуг", - заключил он.

Одним из способов борьбы со спамом является модерация сообщений перед отправкой. Как пояснили M24.ru в компании Devino Telecom, занимающейся рассылкой, прежде чем отправить сообщение, модератор читает его текст ,чтобы убедиться в соответствии закону, а фильтр выделяет слова, занесенные в базу спам-слов.

При этом база таких слов пополняется ежедневно. Нередко в SMS-сообщении появляется скрытая реклама наркотиков или интимных услуг, например: " Магазин цветов. New поступления: Ромаshки" или "Трудимся на рязанке, 24 часа, качественно". Поэтому перед отправкой оператор проверяет такие предложения вручную - звонит по указанным номерам или заходит на сайт, указанный в сообщении.

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