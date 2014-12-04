Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин. Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

4 декабря Владимир Путин зачитывает ежегодное послание Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Прямую трансляцию можно увидеть на телеканале "Россия 1", начало в 12.00.

Продлится выступление президента около часа.

Добавим, что первое послание президента было озвучено 24 февраля 1994 года и с тех пор проводится каждый год.

Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания, "прямые линии" и пресс-конференции. Встреча с журналистами запланирована на 18 декабря.

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.