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Законы

02 декабря 2014, 12:02

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий

Владимир Путин законы пенсии накопительная часть

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Законопроект о замораживании накопительных пенсий в 2015 году внесло на рассмотрение Госдумы российское правительство. Перед этим глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.

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Тогда же появилась информация, что кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".

За такой ход выступал социальный блок правительства, но он столкнулся с противодействием со стороны финансово-экономического сектора. Его представители считали, что в результате будет подорвано доверие населения к пенсионной реформе, а экономика лишится "длинных денег".

Накопительная пенсия

Пенсионные накопления - это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств.

Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.

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