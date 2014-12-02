Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Законопроект о замораживании накопительных пенсий в 2015 году внесло на рассмотрение Госдумы российское правительство. Перед этим глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.

Тогда же появилась информация, что кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".

За такой ход выступал социальный блок правительства, но он столкнулся с противодействием со стороны финансово-экономического сектора. Его представители считали, что в результате будет подорвано доверие населения к пенсионной реформе, а экономика лишится "длинных денег".