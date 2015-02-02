Путин предложил снизить ставки по ипотеке до 12 процентов

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Владимир Путин поручил главе правительства России Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность снижения ставок по ипотеке до 12 процентов. Это планируется сделать путем ввода специальной льготной программы, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время ставки по ипотечным кредитам составляют 19 процентов для граждан. Что касается коммерческих кредитов для застройщиков, ставка по ним возросла почти в два раза - с 14 до 27 процентов.

Напомним, 30 января появилась информация, что Центробанк готов повысить коэффициенты риска для валютных ипотечных кредитов, чтобы сделать их "запретительными" для банков.

Ранее Центробанк порекомендовал кредитным организация перевести валютную ипотеку в рублевую по официальному курсу на 1 октября 2014 года. Речь идет о курсе, установленном на уровне 39,4 рублей за доллар и 49,98 рублей за евро. Это ниже сегодняшних значений почти на 24 рубля и на 22 рубля соответственно.

Также в Госдуме зарегистрировали законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов физическим лицам. Законопроект касается только физических лиц - коммерческим организациям по-прежнему можно будет брать кредиты в иностранной валюте.

Кроме того, Центробанк и правительство России до 1 марта 2015 года должны подготовить план по поддержке граждан, взявших валютную ипотеку.

По данным Банка России, на 1 ноября 2014 года объем задолженности по валютным ипотечным кредитам составлял 117 миллиарда рублей. Просроченная задолженность составляла 17 миллиардов рублей, а ее доля, в отличие от рублевых кредитов, выросла с 12,7 до 14,2 процентов с начала 2014 года. За 10 месяцев прошлого года в России был выдан 661 ипотечный кредит в иностранной валюте на общую сумму 7 миллиардов рублей.

Проблемы у граждан возникли в связи с ослаблением рубля. Большинство заемщиков взяли ипотеку в 2007-2008 годах, когда доллар стоил 22-23 рубля. Сейчас курс иностранной валюты в три раза выше. Банки также увеличили ставки по рублевой ипотеке.