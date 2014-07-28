Владимир Погребенко: "Проведем тотальный ребрендинг ВДНХ"

Владимир Погребенко. Фото: пресс-служба ВДНХ

1 августа ВДНХ отмечает 75-летие. Накануне юбилея главной выставки страны генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко рассказал в интервью M24.ru о том, как проходит восстановление комплекса и что ждет москвичей на праздновании 75-летия выставки.

― Владимир Игоревич, расскажите, как формировалась нынешняя команда руководителей ОАО "ВДНХ"?

― Начну с того, что ВДНХ разительно отличается от всех рекреационных и парковых площадок, которыми ранее занималось правительство Москвы. Это не только зона отдыха, выставочная или музейная площадка, а уникальный симбиоз всех видов активностей, включая и гигантские прогулочные территории, и спортивную инфраструктуру.

Можно сказать, что ВДНХ – это город в городе, и управление им было доверено мэром Москвы Сергеем Собяниным комплексу имущественно-земельных отношений, который курирует Наталья Сергунина.

При этом возглавляет штаб реконструкции лично мэр, а работы по всем направлением ведутся в тесном сотрудничестве абсолютно со всеми департаментами правительства Москвы.

До прихода в ОАО "ВДНХ" я работал в департаменте имущества и занимался, в частности, сложными в имущественном плане проектами города.

Надо сказать, что на ВДНХ образовался за годы "дикого капитализма" абсолютный хаос в правах собственности на землю и имущество: около 30% территории и объектов принадлежит частным владельцам. Где-то это собственники, которые принесли на выставку качественный сервис, с ними мы выстраиваем хорошие рабочие отношения, где-то идут серьезные "нестыковки" планов развития и необходимо находить адекватные решения.

Моим первым заместителем была назначена Екатерина Проничева, очень опытный специалист в сфере развития общественных пространств, культурных и музейных объектов и организации мероприятий городского значения. До этого Екатерина работала в департаменте культуры и министерстве культуры РФ.



― На данный момент все павильоны выставки переданы Москве юридически?

― Часть объектов культурного наследия федерального значения пока еще формально в ведении Росмущества, но процесс передачи прав городу на эти объекты уже близок к завершению. Что касается павильонов бывших советских республик, то вопрос, кто будет их собственником ― Москва или Россия, уже решен: их тоже отдадут городу. По межправительственным соглашениям мы передали республикам управление павильонами на 50 лет, но сами здания принадлежат Российской Федерации, а в скором времени станут московской собственностью.



― Что ждет национальные павильоны?

― После июньского выездного заседания правительства мэр поручил на качественно новом уровне проработать концепцию реализации межправительственных соглашений с республиками и переориентировать работу павильонов ― представительств государств ― с розничных продаж на музейно-выставочную деятельность.

Нам важно, чтобы павильон стал визитной карточкой страны и показывал ее национальные особенности, быт, культуру, достижения в экономике и производстве, а не, условно говоря, торговал диванами.

Поясню, что возрождение исторических павильонов еще в начале 2000-х годов было предложено всем странам СНГ, в результате кто-то предложение принял, кто-то, как Узбекистан, отказался от своего павильона,но мы только что восстановили его фасады и провели противоаварийные работы, уже принято решение, что там разместится экспозиция Русского географического общества.

Украина в мае 2014 года отказалась от павильона, его здание нам также удалось привести к юбилею в порядок. Считаем, что там должно быть что-то совершенно особенное – ведь это один из самых больших и красивых павильонов выставки. Что касается научной реставрации, восстановления скульптур, например, – это процесс долгий. В списке первоочередных мер – как я уже говорил, проведение противоаварийных работ.

Сейчас по своему прямому назначению работают три павильона: "Армения", "Беларусь" и "Кыргызстан".

Реконструкция павильона "Беларусь" Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

― Они тоже будут меняться?

― Павильон "Беларусь" реставрируется, пока не завершен последний этап работ – по восстановлению фасадов, с коллегами мы плотно подошли к обсуждению концепции, дали им свои рекомендации, надеемся в скором будущем получить обновленную концепцию. Работы

затягиваются из-за проблем с финансированием, но рассчитываем, что к концу года он будет функционировать.

Кыргызский павильон, который находится в бывшем павильоне "Эстония", также обновят к концу года, торговых точек, находящихся там сейчас, не будет. Павильон оформят в национальном стиле, коллеги обещали привезти 10 лучших сортов хлопка в початках. То есть посетители смогут сами посмотреть, как растет хлопок, как раскрывается коробочка, как и чем вообще живет республика, думаю, многим это будет интересно.

Экспозиция павильона "Армения" также будет переоформлена. По нашему мнению, сейчас там больше ресторанная тематика представлена, нежели этнографическая. В павильоне сейчас есть музей коньяка "Арарат", который оформлял Павел Каплевич, есть музей микроминиатюр, библиотека армянской литературы, художественные салоны. Но когда заходишь – сразу столики, всего перечисленного не видно, а хочется Армению увидеть во всей красе, чтобы гостям выставки захотелось туда съездить. Коллеги сообщили, что скоро в павильоне будет представлено туристическое направление. Он уже отремонтирован, только что, к юбилею, отреставрированы вазоны, установленные на крыше здания.

Павильон "Вычислительная техника". Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

14 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о подготовке к подписанию межправительственного соглашения с Азербайджаном , по нему страна получит 71-й павильон "Атомная энергия", а не свой исторический, под номером 14 ("Вычислительная техника", до 1963 года – "Азербайджанская ССР". - M24.ru).

Процесс обсуждения передачи павильона начался несколько лет назад, когда национальный павильон Азербайджана еще был закрыт фальшфасадами – они были сняты со здания этой весной. Исторический павильон поражает своим великолепием – мэр Москвы даже распорядился на время реставрации установить смотровые трапы для того, чтобы посетители смогли ближе увидеть национальную майолику и грозди фруктов, украшающие фасады.



Абхазия заедет в павильон "Химия", а Молдова займет павильон №10 "Стандарты". Проекты реставрации и экспозиционного наполнения этих павильонов только в начале разработки.

― Какая из концепций национальных павильонов вам нравится больше всего?



В целом, из новых павильонов больше всего соответствует новому образу ВДНХ и смысловой нагрузке "визитной карточки страны" проект Казахстана, который займет свой исторический павильон №11 (с 1960-х годов ― "Металлургия". ― M24.ru).

Они уже подготовили проект с идеальной концепцией ― восстановление исторического павильона с куполом в современном варианте. Сейчас павильон зашит черными шлакоблоками, исторические фасады полностью закрыты. На сегодняшний день проект проходит согласование в Росгосэкспертизе.

Фасады павильона украсят панно с национальными рисунками и барельефами этнографического содержания. Кроме того, внутри павильона поставят юрту, чтобы посетители могли своими глазами увидеть национальный колорит. В этом павильоне как раз этнографическая и информирующая функции будут представлены полноценно. Надеемся, что к осени начнется строительство. Старт работы павильона запланирован нашими казахскими коллегами на 2016 год.

— Что будет с павильоном №1?

— Павильон "Центральный" откроется 1 августа. Там будет находиться историческая экспозиция под названием "Главная выставка страны", охватывающая весь период – с открытия ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. – M24.ru) в 1939 году до сегодняшнего дня ВДНХ.

На ней представят редкие архивные фотографии строительства ВДНХ из нашего музея. Кроме того, мы откроем горельеф "Советскому народу, знаменосцу мира — слава!", закрытый панелями с 1967 года. Его автор — создатель монументов "Воин-освободитель" и "Родина-мать зовет" Евгений Вучетич.

Горельеф. Фото: пресс-служба ВДНХ

У горельефа сложная судьба — открыли его в 1954 году, и на нем, среди прочих, был изображен Иосиф Сталин. Во время развенчания культа личности голову Сталина, как и головы нескольких других военачальников, убрали с фигуры и центрального знамени. Теперь специалисты, ученые смогут решить, стоит ли горельеф реставрировать, то есть наращивать фигуры, или ограничиться косметической реставрацией и сохранить следы утрат – ведь фактически они были сделаны под руководством автора.

ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ МЫ ПОКА ПЛОЩАДОК НЕ ПРЕДЛАГАЛИ



— Что будет с животноводческим городком и "пищевыми" павильонами ("Мясная промышленность", "Молочная промышленность" и т.д. — M24.ru)?

― Хотелось бы оставить отраслевую принадлежность. Ведем переговоры с профильными российскими корпорациями.

— Только с российскими?

— У нас в целом ориентация на российских производителей. Иностранным инвесторам мы пока площадок не предлагали.



— Что ждет другие павильоны?

— Мы уже обновили фасады всех павильонов центральной зоны, прорабатываем интересные варианты их наполнения. В павильоне "Оптика", где сейчас стартовала выставка гибридного искусства Lexus Hybrid Art, в скором будущем, по решению мэра, разместится проект под рабочим названием "Дом моды": там будет экспозиция, посвященная моде и моделированию – такого объекта в Москве не было.

В павильон №57 переедет экспозиция "Дома Романовых", которая очень успешно прошла в "Манеже". В павильоне "Космос" будет развиваться экспозиция военно-промышленного комплекса. Мы сейчас ведем переговоры с госкомпаниями Ростех и Роскосмос, чтобы представить там экспонаты военной промышленности. Дублировать Музей космонавтики она не будет.

Уже полностью восстановили павильон "Книги", ведем переговоры с книжными операторами, надеемся, что книжный магазин откроется там уже в этом году.

В апреле у нас открылся Дворец бракосочетания, он пользуется большой популярностью у новобрачных. Интересно, что в военные годы там была школа контрразведчиков, а первоначально в здании был образцово-показательный сельский клуб идеальной советской деревни.





Строительство "Зеленого театра" Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Наша самая большая гордость в том, что удалось к 1 августа завершить реконструкцию Зеленого театра – там будут проходить концерты, театральные постановки, мы организуем кинотеатр под открытым небом.

— Что вы планируете делать с утраченными или сгоревшими павильонами?

― Самое важное для нас — сохранить то, что осталось. Если найдутся инвесторы, которые захотят инвестировать в сгоревшие или утраченные павильоны — мы будем рады, в планах города пока такого нет. Хотя Таджикистан два года назад уже обратился к нам с просьбой предоставить документы по утраченному павильону — они рассматривают возможность строительства. Сейчас это просто поляна, поросшая травой.

― Какие восстановительные работы на ВДНХ сейчас в приоритете?

― Сейчас занимаемся первоочередными противоаварийными работами, готовим комплекс к юбилею – 75-летию, которое будем отмечать 1 августа. Когда мы впервые осмотрели ВДНХ, состояние зданий было удручающим. После того, как были сняты информационные щиты, убраны пристройки и сараи, мы увидели, что некоторые здания превратились практически в "обломки империи", утрачены изысканные декоры и архитектурные излишества. Так что мы поставили своей первоочередной задачей провести ремонт фасадов, заменить кровлю, выполнить остекление, подготовить комплекс к осенне-зимнему сезону.

― Какие здания были самыми разрушенными?

― Реставрация не проводилась десятилетиями, в том числе по памятникам федерального значения. Дело в том, что до прихода новой команды в апреле 2014 года, прежнее руководство в развитие комплекса деньги не вкладывало. Причем выставочные павильоны были сданы в аренду под торговые точки. Объекты разрушались, но на это закрывали глаза.

Название "ВВЦ" ассоциируется с самыми тяжелыми годами выставки — 1990-ми



Понятно, что в 1990-е годы у комплекса не было денег на обслуживание, поэтому все площадки приходилось сдавать. Но ситуация осталась прежней и после 2000-х годов. До прихода Сергея Собянина не могли решить вопрос с правами на эту территорию. После колоссального успеха обновленных московских парков площадка в 235 га, находящаяся практически в центре города, стала бельмом на глазу абсолютно у всех. Все эти 20 лет у жителей был запрос на возрождение ВДНХ, но ничего не происходило. Частные инвесторы по-разному хотели освоить территорию, даже построить здесь до 500 тысяч кв. метров жилья. Конечно, и мэр, и федеральные власти понимали, что площадка должна развиваться, проще всего это сделать именно на уровне города.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

— Почему комплексу вернули прежнее название — ВДНХ?

— Название "ВВЦ" ассоциируется с самыми тяжелыми годами выставки — 1990-ми. В 1991 году ВДНХ переименовали в ВВЦ по указу президента Бориса Ельцина, и после этого комплекс превратился в рынок. Сейчас большинство жителей просит вернуть славное прошлое выставки, вернуть павильоны достижений народного хозяйства, показать и прошлые заслуги страны, и нынешние.

Вопрос переименования Сергей Собянин поднял во время первого осмотра территории комплекса еще в марте, было решено провести онлайн- голосование в приложении "Активный гражданин", выяснить что думают москвичи. Мэра поддержали 90% проголосовавших, название вернулось — и значение главной выставки страны тоже вернется.

В целом планируется провести тотальный ребрендинг ВДНХ, к 1 августа запустим на территории новую навигацию, уже изменился логотип и фирменный стиль выставки, вообще многое стало по-другому, люди это почувствовали, потянулись на ВДНХ с семьями и детьми.

— На какой стадии разработка концепции развития ВДНХ?

— Концепция будет готова до конца года, но это не значит, что мы ждем окончания этой работы, чтобы что-то делать. Вот, например, со спортивным направлением мы очень много сделаем в ближайшее время. Уже сейчас отремонтирован павильон № 27 "Физкультура и спорт", который станет нашей фитнес-базой с комфортной раздевалкой и душевыми для спортсменов, их не было раньше никогда. Уже построена многофункциональная площадка для спортивных соревнований с 90 посадочными местами и трибунами. Будет еще несколько площадок, в том числе, теннисные корты, которые можно будет занимать в порядке живой очереди. На спортплощадках будут как платные, так и бесплатные тренировки.

Павильон "Физкультура и спорт". Фото: M24.ru

Уже сейчас на лужайке перед домом культуры три раза в неделю проводятся занятия по йоге и суставной гимнастике. Кроме того, неделю назад в здании бывшей остановки троллейбуса, рядом с дворцом культуры, мы открыли бесплатный прокат ракеток и мячиков для настольного тенниса, планируем выдавать также все для бадминтона. Будут и велодорожки, а паркинги для велосипедов уже организованы в достаточном количестве.

― Когда на ВДНХ откроется океанариум?

― По планам ― до конца года, его строительством занимаются инвесторы. Он строится вне исторической зоны, в прямой видимости с площади Промышленности, за павильоном "Нефть". Площадь здания составляет 40 тысяч кв. метров.

Строительство океанариума Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

― Как будете развивать запрудную зону?

― Во-первых, она уже благоустроена. В скором времени поставим там лавочки и урны, удивительно, но их там не было. Около лодочной станции откроется новое уютное кафе ( проектом будет управлять совладелец ресторанов "Луч", "Карабас" и "Молоко" Михаил Андреев ― M24.ru).

— Где расположится фудкорт?

— Фудкорт площадью 1,3 тысячи кв. метров расположится между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура". По планам арендателей, его будут посещать около 1,5 тысяч человек в день. Кроме того, небольшие павильоны фастфуда нового формата уже открылись на главной аллее.

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— Какие интересные события ждут жителей, которые придут отмечать юбилей ВДНХ 1 августа?



— Праздновать будем три дня — 1, 2 и 3 августа. Такой подарок горожанам решил сделать мэр, и это будет очень насыщенное празднование. Выступать у нас будут участники шоу "Голос". В Зеленом театре 1 августа — день, посвященный классике и джазу, 2-го — добрый русский рок: Максим Леонидов, Евгений Маргулис, Борис Гребенщиков и "Аквариум", 3-го — World Music: узбекская певица Севара, Петр Налич, грузинская группа "Мгзавреби". Для детей у нас "ВДНХ в миниатюре" — мини-парк в центральной зоне. И, конечно, фейерверк 1 августа. Приходите, вам понравится!

Беседовала Марина Курганская