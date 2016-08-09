На ВДНХ покажут фильм-рекордсмен по положительным отзывам "Капитан Фантастик"

Фото: Кадр из фильма/znanie.vdnh.ru

В кинотеатре-лектории ВДНХ покажут фильм-рекордсмен по положительным отзывам – "Капитан Фантастик", сообщает пресс-служба ВДНХ.

После просмотра этой американской картины режиссера Мэтта Росса чуть ли не все кинокритики единодушно заявили, что "Капитан Фантастик" – не только один из лучших фильмов года, но и лента с одним из лучших актерских ансамблей. По мнению критиков, в этом фильме хороши все, вплоть до исполнителей самых маленьких ролей.

Главные роли в "Капитане Фантастик" исполнили Вигго Мортенсен, Джорж МакКей, Саманта Айлер и Аннализа Бассо.

Герои фильма говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Однако стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город – мир с благами цивилизации, социальными сетями, а главное, другими людьми.