Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

09 августа 2016, 10:19

На ВДНХ покажут фильм-рекордсмен по положительным отзывам "Капитан Фантастик"

ВДНХ премьера кинотеатр кино свежий воздух

Фото: Кадр из фильма/znanie.vdnh.ru

В кинотеатре-лектории ВДНХ покажут фильм-рекордсмен по положительным отзывам – "Капитан Фантастик", сообщает пресс-служба ВДНХ.

После просмотра этой американской картины режиссера Мэтта Росса чуть ли не все кинокритики единодушно заявили, что "Капитан Фантастик" – не только один из лучших фильмов года, но и лента с одним из лучших актерских ансамблей. По мнению критиков, в этом фильме хороши все, вплоть до исполнителей самых маленьких ролей.

Главные роли в "Капитане Фантастик" исполнили Вигго Мортенсен, Джорж МакКей, Саманта Айлер и Аннализа Бассо.

Герои фильма говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Однако стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город – мир с благами цивилизации, социальными сетями, а главное, другими людьми.

Время: 9 августа, 21:00

Место: Кинотеатр-лекторий ВДНХ

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать