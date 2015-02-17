Московский "Спартак" победил словацких одноклубников в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" одержал победу над словацкими одноклубниками в товарищеском матче на сборе в Турции. Поединок завершился со счетом 3:2.

В составе "красно-белых" отличились Квинси Промес, Дмитрий Комбаров и Вячеслав Кротов. У соперника голы забили Матуш Чонка и Эрик Сабо.

Таким образом, москвичи одерживают третью победу подряд в это межсезонье.

Трнавский "Спартак" в настоящее время располагает на шестой строчке в турнирной таблице местного чемпионата с отставанием в 14 очков от лидера.

Столичный клуб также находится на шестом месте национального чемпионата. Ближайшую игру москвичи проведут 8 марта дома против "Краснодара".