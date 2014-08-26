Спектакли в городе: режиссер Юрий Алесин – о фестивале "Театр. Избранное"

Юрий Алесин. Фото: Владимир Яроцкий/M24

В сентябре в саду имени Баумана состоится необычный театральный фестиваль "Театр. Избранное", организованный телеканалом "Москва 24". На площадке под открытым небом покажут фрагменты спектаклей лучших академических и уличных театров. Посетители не только смогут оценить постановки от "Школы современной пьесы", "Геликон-Оперы", Театра на Малой Бронной, Liquid Theatre и "Высокие Братья" & "Tall Brothers", но и попробуют себя в роли ведущих столичного телеканала.

Режиссер фестиваля Юрий Алесин рассказал корреспонденту M24.ru о том, зачем нужно синтезировать уличные и репертуарные спектакли, как убедить актеров играть на балконе и почему телевидение можно считать проводником театрального искусства.

Юрий Алесин. Фото: Владимир Яроцкий/M24

- Юрий, вы основатель и арт-директор фестиваля независимых детских театров "Карабас". Фестиваль "Театр. Избранное" отличается по формату – зрителям представят спектакли уличных и академических театров. Почему вы решили принять участие в работе над этим проектом?

- Изначально планировалось, что спектакль "Слон-концерт" театра "Снарк", которым я руковожу, войдет в программу фестиваля "Театр. Избранное". Мы встретились с организаторами, обсудили возможности фестиваля, и я понял, что мне все это очень интересно. На тот момент у меня уже был опыт работы куратором программ фестиваля "Яркие люди". И я предложил себя в качестве режиссера "Театр. Избранное".

- Что ждет зрителей сада имени Баумана 14 сентября?

- Ядро фестиваля – спектакли театров, участвовавших в программе "Театр. Избранное", которая выходит на телеканале "Москва 24". Какие-то постановки рекомендовал я.

- Что именно?

- Всю детскую программу. На территории детского городка юным зрителям будут показывать спектакли "Муха" от Творческого объединения 9, "Колобок" от Руслана Вольсона, "Слон-концерт" от театра "Снарк". А с 12.00 до 18.00 можно увидеть спектакли кукольного театра.

Репетиция фестиваля в саду имени Баумана. Фото: Владимир Яроцкий/M24

- И параллельно с детскими в саду покажут спектакли для взрослых?

- Программа обширная. На фестиваль приглашены 22 театральных коллектива. Выступать будут более 300 актеров.

Фестиваль начнется в 12.00 с выступления уличных коллективов "Высокие Братья" & "Tall Brothers", "Альтерум", "черноеНЕБОбелое". С 12.30 спектакли будут одновременно играть на нескольких площадках: на эстраде, на "Открытой сцене" и на газонах.

Одни спектакли создаются специально для фестиваля, другие приспосабливают к открытому пространству сада. Например, актеры Центра имени Мейерхольда покажут "Алису и государство" на балконе второго этажа пристройки. А пластический театр "Альтерум" переносит свой перформанс в грот.

Liquid Theatre Мы покажем два спектакля: буффонаду "SVADьБА" и спектакль "Алиса и государство". Одна из изюминок уличных спектаклей заключается в том, что зритель является непосредственным участником действия.



Происходит постоянный интерактив. Например, зрители "SVADьБЫ" сначала не понимают, спектакль ли это или настоящая свадьба. И они постоянно включаются в процесс. Мы покажем два спектакля: буффонаду "SVADьБА" и спектакль "Алиса и государство". Одна из изюминок уличных спектаклей заключается в том, что зритель является непосредственным участником действия.Происходит постоянный интерактив. Например, зрители "SVADьБЫ" сначала не понимают, спектакль ли это или настоящая свадьба. И они постоянно включаются в процесс. Чем отличается театр на улице от театра "в коробке"? В первом случае нужно постоянно держать зрительское внимание, чем-то цеплять. Для этого есть много инструментов, но самый действенный способ – провокация. Алексей Жеребцов Режиссер Liquid Theatre

- Вы поставили для режиссеров академических театров трудную задачу. Мало того, что спектакль нужно сыграть вне привычной сцены, так еще и сократить его. Не страдают ли спектакли от такой трансформации?

- По своему опыту знаю, чем больше сокращаешь спектакль, тем лучше он становится. Поскольку мы хотели представить как можно больше жанров, то установили лимит на выступления коллективов. Каждый спектакль длится не больше часа. А это значит, что зрители увидят только самые лучшие фрагменты.

Репетиция фестиваля в саду имени Баумана. Фото: Владимир Яроцкий/M24

- Если для артистов уличных коллективов выступление на площадке под открытым небом дело привычное, то их коллеги из репертуарных театров должны испытывать некоторые сложности: повсюду шум, гам, суета, декорации негде разместить, о гримерках и вовсе придется забыть. Сложно было уговорить режиссеров принять участие в фестивале?

- Для меня было удивлением то, с каким большим желанием все откликнулись. Дело в том, что уличное искусство соответствует течению времени. Сейчас репертуарные театры стараются быть более открытыми, "выходят" в город.

Репетиция фестиваля в саду имени Баумана. Фото: Владимир Яроцкий/M24

Масштабных декораций в саду не будет, но театры попросили дать им время на монтаж, а это значит, что часть реквизита, задействованного в спектаклях, привезут с собой.

- Давайте еще немного поговорим о спектаклях. Я знаю, что для выпускников Щукинского училища вы сделали небольшое исключение, они будут играть свой спектакль больше часа. Почему?

- Спектакль "Стулья" длится 1 час 10 минут, поэтому мы решили не сокращать действие. Кстати, это спектакль о том, насколько непросто найти свое место в жизни. Помню, когда я еще учился на актерском факультете, то ходил с однокурсниками смотреть на выступления актеров, оживляющих предметы. Такого рода театр в то время был в новинку.

Репетиция фестиваля в саду имени Баумана. Фото: Владимир Яроцкий/M24

- Dialogue Dance специально приедут из Костромы, чтобы показать премьеру, верно?

- Этот пластический коллектив существует под крышей Гоголь-центра. Артисты действительно из Костромы. Они занимаются сontemporary dance и считаются одним из ведущих коллективов в этой области. На фестивале они покажут премьерный спектакль "Неопровержимость", который создан голландским режиссером в рамках года Россия – Нидерланды. В спектакле играют четыре девушки, но героиня действия одна. Актрисы представляют четыре ее разных состояния.

- В числе академических театров, заявленных в программе, есть "Геликон-Опера", "Школа современной пьесы" и Театр на Малой Бронной. Чем порадуют они?

- "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза покажет спектакль на основе "Вредных советов" Григория Остера. Это детская история, смотреть которую рекомендуется взрослым.

"Школа современной пьесы" В саду имени Баумана мы будем играть "Вредные советы" Остера – спектакль, который идет у нас 12 лет. В нем много пародий на музыкальные коллективы, конкретных представителей нашего шоу-бизнеса и на музыкальные направления: фолк, рок, рэп, поп. В саду имени Баумана мы будем играть "Вредные советы" Остера – спектакль, который идет у нас 12 лет. В нем много пародий на музыкальные коллективы, конкретных представителей нашего шоу-бизнеса и на музыкальные направления: фолк, рок, рэп, поп. С этим спектаклем мы уже выходили на улицу, играли на Дне города в Одессе, прямо на Приморском бульваре возле мэрии. Прохожие останавливались, смотрели спектакль до конца. Поначалу на фестивале "Театр.Избранное" мы хотели показать отрывки из произведений Евгения Гришковца – нашего любимого драматурга. Но потом поняли, что эта постановка интересна узкой аудитории, а в саду будут гулять и взрослые, и дети. "Вредные советы" - уникальный спектакль, который можно смотреть всей семьей. Иосиф Райхельгауз Режиссер, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы"



"Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бертмана представит постановку Back in The USSR. На сцене в сопровождении живого оркестра выступят 100 человек. Они споют оптимистические песни советских времен.

Колоссальное удовольствие получат абсолютно все зрители вне зависимости от возраста.

Репетиция фестиваля в саду имени Баумана. Фото: Владимир Яроцкий/M24

Театр на Малой Бронной представит хиты прошлых лет: от джаза до романсов. Песни исполнят на шести языках в рамках постановки "Киномания. Band". Этот спектакль также будет интересен представителям разных поколений.

- Фестиваль "Театр. Избранное" это своего рода синтез театрального и телевизионного искусства. Каждый посетитель сможет попробовать себя в роли телеведущего, узнать, как работает современная "ТV-кухня". Для чего нужен такой симбиоз двух разных направлений?

- Мне как режиссеру интересно скрещивать театр и телевидение. Вторгаться в неизведанные области всегда полезно, это обогащает. Сегодня телевизионная аудитория огромна, а аудитория театра составляет лишь один процент от этого показателя. В данном случае телевидение выступает в роли мецената-проводника театрального искусства. Получается перформанс: мы видим театр, который снимают на камеру и показывают на экране.

Репетиция фестиваля в саду имени Баумана. Фото: Владимир Яроцкий/M24

На фестивале мы запланировали много активностей на стыке театра и телевидения.

В саду имени Баумана организуем импровизированную студию телеканала "Москва 24". Оснастим ее настоящими камерами, мониторами, монтажным столом, микрофонами. Каждый сможет попробовать себя в качестве корреспондента в прямом эфире. Затем состоится конкурс на лучшего телеведущего, трех победителей покажут в итоговом выпуске "Москвы 24".

Еще в этот день пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, технике речи от голоса телеканала "Москва 24" Веры Коцюба. В конце каждого часа будут прямые включения, трансляцию спектаклей можно будет увидеть в эфире.

"Геликон-Опера" В той самой знаменитой Ракушке в саду имени Баумана мы представим спектакль Back in The USSR. В нем прозвучат песни, которые так любимы нашими родителями. Это композиции Исаака Дунаевского, Виталия Седого, Никиты Богословского. В той самой знаменитой Ракушке в саду имени Баумана мы представим спектакль Back in The USSR. В нем прозвучат песни, которые так любимы нашими родителями. Это композиции Исаака Дунаевского, Виталия Седого, Никиты Богословского. Все стилизуем под ту эпоху, когда эти песни были популярны. Соответствующую атмосферу помогут создать костюмы актеров. Некоторые наряды что называется "из бабушкиного сундука". Я уверен, что помимо старшего поколения спектакль заинтересует молодежь. Ведь на сцене играют молодые артисты, а в спектакле не будет никакого нравоучения. Дмитрий Бертман Режиссер, руководитель театра "Геликон-Опера"

- Каких еще сюрпризов ждать?

- Мы призываем людей приходить на фестиваль в театральных костюмах, так как организуем дефиле и конкурс на лучший театральный образ.

Еще будет фотозона, где можно сделать селфи. Авторов лучших снимков ждут подарки.

Репетиция фестиваля в саду имени Баумана. Фото: Владимир Яроцкий/M24

- Фестиваль бесплатный?

- Да, мы не хотим делать продаж и превращать мероприятие в ярмарку.

- Юрий, почему так важно "выводить" театры на улицы города? И в чем преимущества фестивалей, подобных "Театру. Избранное"?

- Театры на улицах города – долгосрочный эксперимент, финал которого предсказать невозможно. Я надеюсь, что наш фестиваль побудит к своеобразной театральной интеграции.

Мнение эксперта Как появилась идея организовать фестиваль? На телеканале "Москва 24" выходит программа "Театр. Избранное". Это нечто вроде провокации, потому что театр – живой механизм, а мы его пытаемся приспособить под формат информационного вещания. Наша задача за десять минут рассказать зрителям о необычных московских театрах.

Многие относились к задумке скептически, мол «театр в телевизоре» - пустая трата времени. Но мы доказали обратное и пошли еще дальше – вывели театр на улицы города. Как появилась идея организовать фестиваль? На телеканале "Москва 24" выходит программа "Театр. Избранное". Это нечто вроде провокации, потому что театр – живой механизм, а мы его пытаемся приспособить под формат информационного вещания. Наша задача за десять минут рассказать зрителям о необычных московских театрах.Многие относились к задумке скептически, мол «театр в телевизоре» - пустая трата времени. Но мы доказали обратное и пошли еще дальше – вывели театр на улицы города. Думаю, что у театра и телевидения есть много общего. Просто во втором случае процесс более технологичный. Я буду вести фестиваль: координировать и модерировать зрителей, объяснять, на какой площадке что происходит, и перед каждым спектаклем рассказывать о постановке. Федор Баландин ведущий эфира на телеканале "Москва 24", автор и ведущий программы "Театр. Избранное", актер, выпускник Щукинского училища



Алла Панасенко