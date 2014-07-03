Воздушное пространство над Крымом признано российским

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Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) признала, что воздушное пространство над Крымом и территориальными водами должно контролироваться Россией, сообщило в четверг агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы Минтранса России Валерия Окулова и генерального секретаря ICAO Раймона Бенжамена.

"ICAO считает, что Россия должна обеспечивать аэронавигационное обслуживание над Крымом и территориальными водами, а Украина - над нейтральными водами, но с учетом технических договоренностей с Россией по аэронавигационному обслуживанию в районе Симферополя", - цитирует агентство слова представителя министерства.

Напомним, что ранее украинские авиавласти в очередной раз заявили о сохранении контроля над транзитной воздушной зоной над Крымом и территориальными водами, добавив, что с 12 марта 2014 года до особого распоряжения закрыты аэродромы Симферополя и Севастополя.

Полеты в Крым выполняются в соответствии с воздушным законодательством РФ, сообщили агентству в Минтрансе РФ, добавив, что "конструктивная позиция РФ в рамках переговоров с ICAO одобрена".