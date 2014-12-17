Роспотребнадзор: указание цен на товары и услуги в "условных единицах" незаконно

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Цены в у.е. могут указываться в договоре купли-продажи, но не на ценнике. Ценники в российской рознице могут выставляться только в рублях, прокомментировал Роспотребнадзор появившуюся ранее информацию о том, что некоторые продавцы после падения рубля начали указывать стоимость товаров в иностранной валюте.

"Информация о цене товаров (работ, услуг) предоставляется в рублях, что является обязательным элементом любой потребительской сделки", - говорится в сообщении ведомства.

Однако "в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты".

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что устанавливать цены в российских магазинах в условных единицах, в частности, в евро, неправомерно. "Мера неправомерная, это закреплено в 317 статье Гражданского кодекса, все цены должны указываться только в рублях. Действительно, в договорах цена может указываться и в другой валюте, но это не касается розничных магазинов", - отметил Немерюк.

По его словам, за нарушение закона предусмотрены штрафы: для индивидуального предпринимателя - до пяти тысяч рублей и для юридического лица - до 50 тысяч рублей. "В департамент пока таких жалоб не поступало, но наши специалисты фиксировали появление ценников в у.е. После замечания предприниматели убирают такие ценники", - объяснил Немерюк.

Отметим, что сами москвичи, заметив ценники в у.е., могут сообщить о нарушениях в департамент торговли, а также в Роспотребнадзор (горячая линия- 8-800-100-0004), предварительно сфотографировав нарушение.

По словам продавцов, которые выставляют ценники в у.е., это вынужденная мера - они выставляют ценники в той валюте, в какой закупают товар. Эксперты отмечают, что законом это не запрещено, но брать с покупателей деньги при этом торговцы обязаны только в рублях. "Единственным законным средством платежа в границах Российской Федерации является российский рубль, поэтому писать ценники в относительных единицах можно, но требовать оплату в любой другой валюте незаконно", - рассказал в эфире канала "Москва 24" экономист Сергей Хестанов.

При этом общественная организация "Опора России" попросит Минэкономразвития узаконить использование условных единиц в магазинных ценниках и при исполнении госконтрактов.

Вице-президент "Опоры России" Александр Жарков в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал о том, что сейчас большая часть товаров на российских прилавках закупается предпринимателями в евро. И если предложение общественной организации будет отклонено, предприниматели будут вынуждены либо менять ценники по несколько раз в день, либо завышать их заранее, иначе они разорятся