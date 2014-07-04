На время "Нашествия" РЖД назначает дополнительные электрички

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Любители отечественного рока смогут добраться до фестиваля "Нашествие" на дополнительных электричках. На время проведения опен-эйра количество пригородных поездов увеличено, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, 4 июля назначаются электрички номер 6791 маршрутом Конаково – Клин – Конаково, отправление в 23.18, номер 6531 Конаковский Мох – Москва – Конаковский Мох, отправление в 20.38, номер 6532 и 6534 Москва – Конаковский Мох – Москва, отправление в 14.40 и 15.40.

5 июля назначается поезд номер 6536 Москва – Конаковский Мох – Москва, отправление в 13.07. 6 июля по маршруту Конаковский Мох – Москва – Конаковский Мох будут курсировать электрички номер 6535, 6537, 6539, отправление в 17.23, 19.34, 20.38.

7 июля дополнительные поезда поедут по маршрутам Москва – Крюково – Москва (номер 6794, отправление в 00.11), Конаковский Мох – Москва – Конаковский Мох (номер 6541, отправление в 00.12).

Кроме того, на период проведения фестиваля изменится расписание некоторых электричек. Часть пригородных поездов маршрутом Москва – Клин проследует до станции "Конаковский Мох", ряду электричек на той же платформе назначат дополнительную остановку. 4 июля будет отменен поезд номер 6529 Клин – Москва.

С полным перечнем изменений в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться тут.