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Ж/Д и вокзалы

04 июля 2014, 10:55

На время "Нашествия" РЖД назначает дополнительные электрички

РЖД дополнительные электрички Нашествие ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Любители отечественного рока смогут добраться до фестиваля "Нашествие" на дополнительных электричках. На время проведения опен-эйра количество пригородных поездов увеличено, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, 4 июля назначаются электрички номер 6791 маршрутом Конаково – Клин – Конаково, отправление в 23.18, номер 6531 Конаковский Мох – Москва – Конаковский Мох, отправление в 20.38, номер 6532 и 6534 Москва – Конаковский Мох – Москва, отправление в 14.40 и 15.40.

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5 июля назначается поезд номер 6536 Москва – Конаковский Мох – Москва, отправление в 13.07. 6 июля по маршруту Конаковский Мох – Москва – Конаковский Мох будут курсировать электрички номер 6535, 6537, 6539, отправление в 17.23, 19.34, 20.38.

7 июля дополнительные поезда поедут по маршрутам Москва – Крюково – Москва (номер 6794, отправление в 00.11), Конаковский Мох – Москва – Конаковский Мох (номер 6541, отправление в 00.12).

Кроме того, на период проведения фестиваля изменится расписание некоторых электричек. Часть пригородных поездов маршрутом Москва – Клин проследует до станции "Конаковский Мох", ряду электричек на той же платформе назначат дополнительную остановку. 4 июля будет отменен поезд номер 6529 Клин – Москва.

С полным перечнем изменений в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться тут.

"Нашествие" проходит в Большом Завидово с 4 по 6 июля. Программа фестиваля открылась в ночь с 3 на 4 июля видеотрансляцией финального концерта "Короля и Шута". Несколько песен Михаила Горшенева сыграют "Кукрыниксы".

"Нашествие" - один из крупнейших фестивалей отечественной рок-музыки. Он проводится под открытым небом в Тверской области.

В разные годы на "Нашествии" выступали Гарик Сукачев, Земфира, Найк Борзов, Дельфин, "Чайф", "Океан Эльзы", "Король и Шут", "Тараканы!", "Пилот", "Ленинград", "Кирпичи", Vоплi Viдоплясова, "Агата Кристи".

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