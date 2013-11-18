В авиакатастрофе в Казани погибли два жителя Подмосковья

На месте крушения самолета в Казани. Фото: ИТАР-ТАСС

При крушении самолета авиакомпании "Татарстан" в Казани погибли два жителя Подмосковья, сообщила в понедельник министр социальной защиты Московской области Ольга Забралова.

По ее словам, житель города Королева Геннадий Макаров, 1965 года рождения, летел из Москвы в Татарстан в качестве пассажира, жительница Балашихи Ольга Кабанова, 1988 года рождения, - в качестве стюардессы.

С семьями погибших работают психологи, отметила Забралова.

В свою очередь, пресс-секретарь главы МЧС России Ирина Россиус сообщила журналистам, что в списке погибших значатся два иностранца и жители 19 регионов России, в том числе один москвич.

Летевший из Москвы Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" в воскресенье вечером разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани. Катастрофа унесла жизни всех, кто находился на борту, - шести членов экипажа и 44 пассажиров. При крушении самолета погибли в том числе сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по республике Александр Антонов. В настоящее время опознаны тела десяти погибших.

Вторник, 18 ноября, в Татарстане объявлен днем траура.

Аэропорт Казани еще закрыт. Прибывающие рейсы перенаправляются в Чебоксары, Ижевск и Нижнекамск.