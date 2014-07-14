Эксперты составили рейтинг дешевого загородного жилья в Подмосковье

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Самыми доступными направлениями на рынке подмосковного загородного жилья в июле оказались Симферопольское, Каширское, Новорязанское и Московское шоссе. Коттеджи здесь можно приобрести по цене до 3 миллионов рублей.

Рейтинг дешевых предложений составили специалисты компании "ИНКОМ-Недвижимость". Самыми доступными стали коттеджи на 86-м километре Симферопольского шоссе: дом с участком здесь можно приобрести по цене от 1 миллиона 190 тысяч рублей. Чуть дороже – особняки на 95-м километре Каширском шоссе: их минимальная цена составила 1 миллион 535 тысяч рублей. Коттедж в 67 километрах от МКАД по Новорязанскому шоссе можно купить минимум за 2 миллиона 100 тысяч рублей, а в 88 километрах по Ленинградскому – за 2 миллиона 219 тысяч.

При этом нужно учитывать, что перечисленные предложения не равнозначны: площадь более дорогого дома и участка на Ленинградском шоссе меньше, чем площадь коттеджа и земли на Симферопольском шоссе.

По таунхаусам расклад оказался иным. Малоэтажные дома на несколько квартир можно приобрести по ценам от 1 миллиона 720 тысяч за площадь 305 квадратных метров, если подбирать недвижимость в 16 километрах от МКАД по Можайскому шоссе. Таунхаусы меньшей площади в 30 километрах от кольцевой дороги по Щелковскому и в 20 – по Ленинградскому шоссе стоят в диапазоне до 5 миллионов рублей, а дома в районе 17-го километра Новорязанского и 11-го километра Симферопольского шоссе обойдутся будущим владельцам уже как минимум в 7-8 миллионов рублей.

В рейтинге специалистов по недвижимости отражены и цены на участки без подряда. Здесь самое дешевое предложение – 91,5 тысяча рублей за участок площадью 6 соток на 66-м километре по Новорязанскому шоссе. Далее в списке самых доступных направлений следуют Горьковское шоссе, где продается участок за 101 тысячу рублей в 65 километрах от МКАД, Егорьевское и Симферопольское шоссе с участками на 78-м километре в районе 170 тысяч рублей и Варшавское шоссе, где цена 7 соток на 79-м километре достигает уже 220,5 тысяч рублей. Также в рейтинге фигурируют Носовихинское, Можайское, Щелковское и Каширское шоссе с ценами от 240 до 276, 5 тысяч рублей. Самое "дорогое" предложение в дешевом сегменте: 7 соток за 865 тысяч в 27 километрах от МКАД по Рогочевскому шоссе.