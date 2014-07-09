Тело пропавшей девочки найдено в Сергиево-Посадском районе

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Днем 8 июля в лесу Сергиево-Посадского района, вблизи садового товарищества "Воздвиженское", найдено тело пропавшей девочки, которую до смерти избил отчим. Мужчина сам признался правоохранителям в преступлении.

Тело, завернутое в полиэтиленовый пакет, было зарыто в землю. По словам отчима погибшей, вечером минувшей пятницы он избил ребенка руками и пластиковой трубой. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник вместе с матерью девочки вывезли тело девочки в лес и закопали. Позже они заявили в полицию о пропаже ребенка, сообщает "Интерфакс".

На поиски девочки отправились более 100 полицейских, а также волонтеры. Версию о причастности родителей к исчезновению малышки правоохранители начали проверять после того, как получили невнятные показания матери и отчима. Так, родители девочки по-разному указывали время, когда в последний раз видели дочь, а также обстоятельства ее исчезновения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".