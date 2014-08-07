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Культура

07 августа 2014, 16:30

В Подмосковье приступили к поиску главной новогодней елки страны

Подмосковье праздники Новый год Виктор Хреков елки поиски главная ель страны мо

Фото: M24.ru

В Подмосковье приступили к поиску главной елки страны, которую к Новому году установят на Соборной площади Кремля, сообщает в четверг "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента России Виктора Хрекова.

По его словам, первые претенденты станут известны в сентябре, позже из них выберут лучшую ель.

Отметим, что в 2013 году главную елку страны выбирали из 54 деревьев-претендентов. Победительницей стала ель из Наро-Фоминского района Подмосковья.

Требования к главной новогодней ели страны:

  • Возраст - ель должна быть не моложе 100 лет;
  • Высота ели может варьироваться от 30 до 35 метров;
  • Диаметр на месте спила должен быть порядка 70 сантиметров;
  • Ель должна быть с красивой и густой кроной.


    • Хреков добавил, что в этом году Общероссийская новогодняя елка пройдет 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце. В новогоднем празднике примут участие более 5 тысяч детей из всех российских регионов, в том числе Крыма, а также Южной Осетии и Абхазии.

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    Ранее M24.ru сообщало, что Всемирный фонд дикой природы просит власти Москвы и Подмосковья подготовить программу переработки новогодних елок, которая будет актуальна в 2014 году.

    "Речь идет о нескольких десятках тысяч новогодних елей, которые после праздников выбрасывают на свалку. Из этой бросовой древесины, из которой нельзя напилить досок или сделать фанеру, можно сделать топливо. То есть сначала нужно будет измельчать ее в щепки, а затем прессовать. Для муниципальных котельных или для хозяев дачных домов таким образом будет изготовляться специальное топливо, которое очень удобно в применении", - пояснил эфире радиостанции "Москва FM" координатор проектов по лесной политике WWF Николай Шматков.

    В Московской области для этих целей планируют построить пеллетный завод, где древесина будет перерабатываться в биотопливо.

    Кроме того, Московский зоопарк ранее обращался к предпринимателям с просьбой приносить в зоосад нераспроданные перед Новым годом сосны и ели, чтобы обустроить вольеры животных.

    "Московский зоопарк будет рад принять нераспроданные новогодние ели и сосны. Деревья будут размещены в вольерах и послужат для улучшения качества жизни наших питомцев", - говорилось в сообщении.

    Однако нельзя было приносить растения, ранее украшавшие дома, так как это могло нанести вред животным. Поэтому деревья от частных лиц не принимались.

    Главную елку страны установили на Соборной площади

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