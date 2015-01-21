Почта России начала доставлять на дом посылки до 2 кг

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Почта России начала доставлять мелкие посылки (до 2 килограммов) на дом, сообщает пресс-служба компании.

Заказать такую услугу можно во всех регионах России, стоить она будет 100 рублей. Оформляется доставка по звонку из почтового отделения получателю на номер, указанный в отправлении.

Оформить доставку на дом можно и самостоятельно – по телефону, указанному в извещении. Получить посылку можно будет в рабочее время почтальона, точное время обговаривается дополнительно.

Если курьер не застанет клиента по месту доставки, то опустит в почтовый ящик извещение для получения посылки в почтовом отделении.

Замгендиректора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев отметил, что в Москве уже тестируется услуга курьерской доставки без привязки к весу посылки. Такую доставку можно заказать через сервис коротких сообщений или в мобильном приложении почты России.

Ранее M24.ru сообщало, что россияне смогут отправлять простые и заказные письма в электронном виде с помощью сайта учета и контроля почтовых отправлений.

Кроме того, ФГУП "Почта России" планирует открыть в каждом отделении банк. Там можно будет выполнить ряд банковских операций: открыть счет, перевести деньги на пластиковую карту, получить пенсию или оформить депозит.