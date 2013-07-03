Почта России разобрала большую часть посылок

Фото: ИТАР-ТАСС

Почта России снизила количество посылок на международных пунктах приема ниже 200 тонн. Об этом в интернете сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

По словам Никифорова, два месяца назад на пунктах таможни оставалось 900 тонн посылок. "При том, что ежедневно из за рубежа прилетает более 100 тонн новых почт.отправлений, текущий остаток в 186 тонн является почти нормой", - отметил министр.

Напомним, в начале апреля стало известно, что на местах международного почтового обмена скопилось около 500 тонн почтовых отправлений из-за рубежа, в основном покупки россиян в интернет-магазинах. В связи с этим 11 апреля, аэропорт Шереметьево заявил, что не будет принимать международную почту в течение пяти дней.

В тот же день "Почта России" и Федеральная таможенная служба сумели договориться о разборе посылок, застрявших в столичных аэропортах. Было решено открыть в пункте досмотра отправлений новое рабочее место для проверки писем с товарными вложениями.