"Первому каналу" не будут строить телецентр на Олимпийском

ИТАР-ТАСС ИТАР-ТАСС

Столичные власти отменили строительство Медиа-парка и телецентра для "Первого канала" на Олимпийском проспекте, владение 16, признав распоряжение о проектировании 2004 года утратившим силу.

Как сообщил РИА Новости источник в администрации города, площадка на Олимпийском проспекте возвращена городу. Мэрия планирует использовать эту территорию для развития спорткомплекса "Олимпийский" к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Для строительства телецентра "Первого канала" и медиапарка будет выделена территория завода "Серп и Молот" в районе станции метро "Площадь Ильича".