Они нас учат: преподаватель барабанов о чувстве ритма и Сенегале

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

M24.ru запускает серию материалов об иностранцах, которые знакомят москвичей со своей культурой. В первом выпуске – история жителя Сенегала, который приехал в Россию учиться музыке и остался на двадцать лет, чтобы преподавать игру на барабанах.

Джага Самба преподает в школе AfroDrum. Занятия проходят на двух площадках – в Музее Востока и в помещении в районе Савеловской.

Сами барабаны (они называются джембе) для школы привозят из Африки: в России нет подходящих видов дерева и нужной козьей кожи. Главная цель занятий – хорошо провести время, а не профессионально освоить африканский барабан.



Люди приходят на уроки Джаги, чтобы отдохнуть от работы в офисе и погрузиться в медитацию, в которую попадаешь после первых ударов барабана.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Среди учеников – молекулярный генетик Анна, торговый представитель Татьяна, менеджер в сфере энергетики Виктория и многие другие. Подавляющее большинство почему-то девушки. Проектировщик Светлана играет с апреля и вспоминает первое занятие: "Я знала основателя школы давно и знала, что у него есть своя школа. Ну думала: барабаны, фигня какая-то. А потом был сложный период в жизни, и он пригласил меня на открытый урок".

Ольга, специалист по компьютерам, рассказывает, что на каждом занятии думала, что пришла в последний раз, пока не побывала на музыкальном фестивале. Мероприятие "Барабаны мира" совершенно поменяло ее мироощущение и убедило посещать уроки Джаги три раза в неделю. Сам Джага играет на барабанах, как он утверждает, всю жизнь.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Джага Самба: "Какие люди к нам приходят заниматься? Ну как видите, такие (показывает на учеников и смеется).



Перед тем как записаться на занятия по барабанам, можно посетить открытый урок. Часто мы проводим открытые уроки после наших выступлений на Ночи в музее. Мы играем прямо на улице во дворе Музея Востока. И старики, и дети, и молодежь – все принимают участие. Если вы хотите научиться, пожалуйста, - после выступления мы проводим мастер-класс.

Обычно когда мы объявляем открытый урок, приходит много человек – пятнадцать, может, двадцать, даже места нет. Барабанов не хватает, ученикам приходится играть по очереди.

После первого занятия многим обычно нравится, но из двадцати людей на следующие уроки приходит человек пятнадцать. В течение года количество людей уменьшается. У кого-то не получается, кто-то понимает, что это не для него. А есть упорные люди. Они будут бить до конца и будут приходить, даже если у них нет чувства ритма, но со временем всему учатся.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Время обучения зависит от человека. Для того чтобы играть на барабанах, нужно чувство ритма. Это самое-самое главное. Если оно есть, человек будет играть без проблем.

Когда я впервые взял в руки барабан? О-о-о, это африканский вопрос (смеется). Никто из африканцев не помнит, когда взял в руки барабан, потому что барабан для нас, как для вас игрушка. Ты маленький, тебе обязательно дают барабан играть.

Серьезно заниматься музыкой я начал рано. Сначала была труба, потом саксофон. На саксофоне я занимался очень долго. Потом приехал в Россию, где учился по классу саксофона в институте Гнесиных (Российская академия музыки имени Гнесиных – m24.ru). Это моя первая специальность, а вторая – ударные инструменты уже в другом вузе в Санкт-Петербурге. Там я занимался по классу аранжировки и ударных инструментов. После второго университета я начал увлекаться именно африканскими барабанами, чтобы развивать эту культуру в России.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Сюда я приехал специально из Сенегала заниматься музыкой. Думал: приеду в Россию, шесть лет позанимаюсь и вернусь к себе. Но как говорится, это судьба. Приехал, и уже 20 лет здесь. Меня часто спрашивают про климат: не холодно ли мне тут? Нет, не холодно, я уже обрусел. Первый год, конечно, было очень холодно, но сейчас нормально даже в минус двадцать.

Кроме преподавания в школе я работаю в африканском ансамбле. Там девушки танцуют, мальчики играют на барабанах, хотя некоторые парни тоже танцуют. Нас приглашают на концерты, свадьбы, корпоративы. Таким образом на хлебушек немножко заработать удается".

Екатерина Кадушкина