Мослекторий покажет лекцию психолога Константина Кунаха о здоровой самооценке

Фото из личного архива Константина Кунаха

17 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему – "Здоровая самооценка". Общаясь с людьми, каждый из нас всегда старается дать максимально точную, на наш взгляд, оценку своему собеседнику. Но при этом, оценивая других, умеем ли мы так же точно и объективно оценивать самих себя? Что такое самооценка и какое влияние она оказывает на нашу жизнь? В каких случаях повышение самооценки просто необходимо, а когда это может только навредить? Почему иногда проблему стоит искать в других, а не в себе, и где та тонкая грань, которая отделяет высокую самооценку от высокомерия? На эти и другие вопросы ответит психолог-консультант Константин Кунах.

Смотрите лекцию 17 июня в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.