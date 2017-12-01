Мослекторий покажет битву молодых ученых Science Slam Nano

4 декабря в клубе Red состоится Science Slam Nano – битва ученых в формате стендапа. Пять молодых гениев по очереди остроумно и интересно расскажут про свои исследования в области нанотехнологий. Каждому из них будет отведено всего 10 минут на выступление. Победит тот, кому зрители будут аплодировать громче.

На сцену выйдут:



физик Артур Ганеев из Уфы;

генетик Иван Чуксин из Москвы;

геолог Алексей Понарядов из Сыктывкара;

физик Дмитрий Жукалин из Воронежа;

химик Николай Радионов из Томска.