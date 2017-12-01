Мослекторий покажет битву молодых ученых Science Slam Nano

4 декабря в клубе Red состоится Science Slam Nano – битва ученых в формате стендапа. Пять молодых гениев по очереди остроумно и интересно расскажут про свои исследования в области нанотехнологий. Каждому из них будет отведено всего 10 минут на выступление. Победит тот, кому зрители будут аплодировать громче.
На сцену выйдут:
- физик Артур Ганеев из Уфы;
- генетик Иван Чуксин из Москвы;
- геолог Алексей Понарядов из Сыктывкара;
- физик Дмитрий Жукалин из Воронежа;
- химик Николай Радионов из Томска.
На мероприятие можно прийти лично, но для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Прямую трансляцию смотрите 4 декабря в 20:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.