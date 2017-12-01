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Наука

01 декабря 2017, 13:13

Мослекторий покажет битву молодых ученых Science Slam Nano

Мослекторий наука образование

4 декабря в клубе Red состоится Science Slam Nano – битва ученых в формате стендапа. Пять молодых гениев по очереди остроумно и интересно расскажут про свои исследования в области нанотехнологий. Каждому из них будет отведено всего 10 минут на выступление. Победит тот, кому зрители будут аплодировать громче.

На сцену выйдут:

  • физик Артур Ганеев из Уфы;
  • генетик Иван Чуксин из Москвы;
  • геолог Алексей Понарядов из Сыктывкара;
  • физик Дмитрий Жукалин из Воронежа;
  • химик Николай Радионов из Томска.

На мероприятие можно прийти лично, но для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Прямую трансляцию смотрите 4 декабря в 20:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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