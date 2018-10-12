Москва онлайн показывает лекцию Кипа Торна об исследовании Вселенной

12 октября в актовом зале главного здания МГУ имени Ломоносова с лекцией выступает лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года. Тема встречи – "Исследование Вселенной при помощи гравитационных волн: от Большого взрыва до черных дыр".

Кип Торн – американский физик и астроном, один из главных мировых экспертов по общей теории относительности. Также известный миру как научный консультант оскароносного фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар", вышедшего на экраны в 2014 году. Фильм повествует об исследователях, которые, чтобы покорить огромные расстояния на межзвездном корабле, используют недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель.

Мероприятие проходит в рамках VIII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Трансляцию можно посмотреть также на портале "Москва онлайн".