В новой Москве открыты 4 службы "одного окна" Москомархитектуры

ИТАР-ТАСС

На присоединенных к Москве территориях открыты четыре новые приемные службы "одного окна", сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Приемные работают в селе Вороново (дом 31, строение 1), селе Красная Пахра (улица Заводская, 25), городе Московский (микрорайон 1, дом 19а) и поселении Новофедоровское, деревня Яковлевское.

Прием граждан в службе "одного окна" "Вороновское" - по понедельникам с 9 до 12 часов, "Новофедоровское" работает по средам с 9 до 12 часов, приемная "Московский" - по средам с 13 до 16 часов, а приемная "Краснопахорское" - по понедельникам с 13:30 до 16:30.

Напомним также, что 6 августа на территории новой Москвы открылись 12 удаленных приемных Мосгосстройнадзора. Таким образом их число увеличилось до 19.