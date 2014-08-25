Москвичи оценят качество работы наземного городского транспорта

Москвичам предлагают принять участие в опросе о работе наземного городского пассажирского транспорта. Заполнить анкету можно на официальном сайте ГУП "Мосгортранс" в течение недели, передает пресс-служба предприятия.

Горожане смогут ответить ответить на вопросы о качестве работы московских автобусов, троллейбусов и трамваев. Помимо этого, москвичи оценят преобразования в системе наземного транспорта и поделятся своими идеями о новых инициативах, которые должны будут оптимизировать транспортное обслуживание в Москве.

В частности, пассажиров спросят о том, устраивает ли их работа водителей и помогло ли появление выделенных полос.

Результаты опроса проанализируют и учтут при дальнейшей работе наземного городского транспорта.

Напомним, ранее подобный опрос прошел и в московской подземке. Первый опрос "Метро открытых дверей" стартовал 15 августа в 8 утра и продлился до 17 августа.

В его рамках москвичи попросили провести Wi-Fi на тех линиях, где его еще нет, и поставить туалеты. Также пассажиры оценивали график движения поездов, работу эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро.

Всего участники оставили около 4 тысяч сообщений. Помимо интернета и туалетов самые популярные предложения – поставить на станциях урны и оснастить все вагоны кондиционерами. Также горожане хотят, чтобы в метро не было попрошаек и можно было покупать билеты по банковским картам.